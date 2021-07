¡En familia! Kim Kardashian acompañó a Kanye West en el lanzamiento de su nueva música

Kim Kardashian hizo una aparición sorpresa en la fiesta de lanzamiento de su esposo Kanye West para su nuevo álbum, Donda. La fundadora de SKIMS asistió al Mercedes Benz Stadium de Atlanta para un evento de escucha para celebrar las nuevas pistas el jueves, y estuvo acompañada por los cuatro niños que comparte con el rapero.

La pareja se vistió de trajes rojos a juego para marcar el lanzamiento del décimo álbum de estudio de West. Kanye combinó el look con una máscara facial de cobertura completa, un accesorio en el que ha sido visto en numerosas ocasiones antes del lanzamiento del álbum.

La hermana de Kim, Khloe Kardashian, también se unió a ella en el evento, como lo demuestra su historia de Instagram. Otras estrellas presentes fueron la leyenda del baloncesto Shaquille O’Neal, CeeLo Green, Big Boi y Jadakiss. La invitación se produce seis meses después de que la estrella del reality solicitara el divorcio del rapero, con quien se casó en 2014.

Kim Kardashian mantiene una buena relación por su hijos con Kanye West

Según People, Kanye está “manteniendo las cosas amistosas con Kim para que los niños puedan ser felices”, y la pareja todavía está aprendiendo a ser co-padre. Kim fue visto celebrando el cumpleaños de Kanye en Francia el mes pasado, y lo incluyó en un homenaje del Día del Padre en Instagram.

Kim habló sobre cómo se siente sobre su relación después del divorcio en el final de Keeping Up with the Kardashians, compartiendo: “Lo respeto mucho y ya sabes, (Kanye) fue mi amigo ante todo, ante todo, durante mucho tiempo, así que no puedo ver que eso desaparezca”. Kanye fue vinculado recientemente con la modelo Irina Shayk, su primer romance desde que la pareja lo llamó renuncia.