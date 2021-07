Anitta ignora los comentarios negativos de las redes sociales

La cantante Anitta se está volviendo sincera sobre las redes sociales en una nueva entrevista. La intérprete brasileña de 28 años fue una de las invitadas en el último episodio del Podcast Spout, donde habló de su último sencillo, cómo lidia con los comentarios negativos, su amistad con Mariah Carey, entre otros detalles que emocionaron a sus fanáticos.

Anitta reveló que estaba un poco nerviosa al lanzar su primera canción, donde además está cantando completamente en inglés,”Girl from Rio” con DaBaby. “Creo que hay, como, una presión de mi parte porque hoy en día ya no me importa”, explicó, y agregó: “No vemos como, artistas brasileños que salen y ya sabes, logran tener una carrera afuera y cantar en otro idioma. Así que es como una nueva experiencia para todos, para mí, para los brasileños, para los estadounidenses, para todos”. Ver AQUI

También se abrió sobre aprender a ignorar los comentarios de odio que recibió en las redes sociales. “A veces me veía a mí misma leyendo comentarios y comprobando lo que la gente decía, sus opiniones, y luego empecé a buscar sobre estas personas”, admitió. “Entonces, veamos, si esta persona no tiene el valor de decir algo y mostrar su cara, significa algo. Esto significa que esta persona no está segura de sí misma. Así que esta persona es un nadie”.

La lección que Anitta ha aprendido en el amor a sí misma

Anitta continuó, inspirando a sus seguidores: “Al final del día, lo que importa es si eres feliz. Lo que estás haciendo es hacerte feliz, no importa si otras personas piensan que es bueno o no. Esa es mi mentalidad hoy en día. Simplemente no me importa. No me importa en absoluto”. Cuando le preguntaron sobre las personas que la inspiran, Anitta aseveró que Mariah Carey es una de sus mayores inspiraciones y lo complacida que se siente por tener su amistad.

“Ella es la mejor”, dijo. “Me sacó de un día deprimente, en llanto… y ella me dio el mejor consejo y yo estaba como, oh Dios mío, eso es todo lo que necesitaba escuchar de alguien y de ella, es incluso como más… Ella cambió mi vida. Se lo dije. Es una locura. Ella es mi persona número uno seguro y también mi familia”.