Mariah Carey parece burlar la actuación de JLo y el video se ha vuelto viral

Puede que ya estemos comenzando un nuevo año, pero algunas cosas no cambian. Durante la cobertura de CNN de la víspera de Año Nuevo en Times Square, los coanfitriones Andy Cohen y Anderson Cooper conversaron con Mariah Carey. Sin embargo, mientras hablaban, Mariah no pudo evitar distraerse momentáneamente por lo que estaba sucediendo en el fondo, que resultó ser la actuación de Jennifer López en la festividad de ABC.

“¿Qué está pasando en el fondo? Estoy escuchando música”, le dijo Mariah a Andy mientras el canto de Jennifer Lopez podía oírse vagamente detrás de los anfitriones. Sintiéndose un poco incómodo por estar en un aprieto, Andy simplemente dijo: “Sí, tenemos a JLo detrás de nosotros, en realidad”, antes de cambiar rápidamente de tema.

Si bien la interacción puede parecer totalmente inocente, en realidad hay bastantes capas en la relación de Mariah y JLo, o la falta de ellas. Las dos poderosas artistas, supuestamente, se han visto atrapadas en una disputa que se remonta a mucho tiempo atrás. Todo comenzó cuando a Mariah le hicieron una pregunta sobre JLo desde una estación de noticias extranjera. Este fue el momento en el que la intérprete de “All I Want for Christmas Is You” dijo: "No la conozco".

Mariah hearing J.Lo in the background is the perfect conclusion to 2020 pic.twitter.com/kPngJ8SRqj — Ryan Bloomquist (@ryanbloomquist) January 1, 2021

¿Mariah Carey y Jennifer López realmente no se conocen?

Años más tarde, fue Andy Cohen quien abordó la relación de las mujeres. El presentador de “Watch What Happens Live” le preguntó a Mariah sobre JLo una vez más durante una entrevista. “Aparentemente, soy olvidadiza”, dijo la estrella durante el chat de mayo de 2016. "Porque no recuerdo que fue como, 'Hola, soy fulano de tal', y luego sigo adelante", dijo Mariah sobre la posibilidad de conocer a Jennifer en algún momento.

Sin embargo, cuando se le preguntó si pensaba que JLo era genial, su colega simplemente reiteró: “No la conozco. ¿Que se supone que debo decir?" Por supuesto, ha habido más capítulos de esta saga en curso entre las dos mujeres. Antes de reunirse con Mariah en 2016, Lopez tuvo la oportunidad de ahondar en la supuesta “enemistad” con Andy Cohen en 2014.

“No tengo ninguna disputa contra ella, en absoluto. Sé que en el pasado, leí cosas que ella dijo sobre mí que no fueron las mejores, pero nunca nos conocimos”, dijo Jennifer López durante su entrevista. “Como, no nos conocemos. Creo que es una especie de boca a boca de cosas que han sucedido en el pasado de las que realmente no soy consciente… Me encantaría conocerla y me encantaría ser su amiga. Creo que tiene un talento increíble”.

Descubre más de este tema

Mariah Carey presenta a su nuevo novio 13 años menor En una entrevista la cantante confirmó que sostiene una relación con su bailarín.

‘Despacito’ iguala a ‘One Sweet Day’, de Mariah Carey ‘One Sweet Day’, de Mariah Carey reinó entre 1995 y 1996 como el tema más popular en Estados Unidos durante esas 16 semanas seguidas, pero este 2017 llegó ‘Despacito’, el ritmo sensual de una típica canción del verano latinoamericana para romper esos esquemas