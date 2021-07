¡Saray Valdéz lo cuenta todo! y afirma que Alejandra Jaramillo no mintió

¡Finalmente! Saray Valdéz tomó la ventana de las redes sociales para aclarar su postura sobre las declaraciones filtradas de Alejandra Jaramillo. En el audio que se viralizó en Internet, la presentadora de Ecuavisa sostuvo frente a la fiscalía que Valdéz le insistió para que recibiera un regalo de Daniel Salcedo. “Ella me escribió que cree que es un reloj de 500$ y que se lo acepte… y le dije que no, que no lo iba a aceptar”, se oye decir a La Caramelo.

Ahora, Valdéz declaró “Contándoles la historia del famoso reloj… ya me sentenciaron, me juzgaron… ustedes hicieron conmigo en una semana… Se los voy a aclarar… yo jamás he negado mi amistad con Daniel porque lo conozco desde hace como 10, 12 años… Quiero decir que lo que dijo Alejandra es verdad, no ha mentido”.

Saray continuó revelando que “cuando yo iba a Ecuavisa, Daniel había enviado un obsequio a la garita y me escribió ‘pilas ahí… dile que yo soy tu amigo, que le dejé un obsequio de un reloj, unos chocolates y unas flores’. El reloj nunca lo vi, no acosé a nadie, ni recibí ningún dinero por llevar ningún regalo… ¿Quién no ha intentado hacer gancho?”. También explicó que “cuando Daniel envió el obsequio a garita, Alejandra no tenía ninguna relación pública con nadie”.

Alejandra Jaramillo declaró en contra de Saray Valdéz

Como se dijo anteriormente, según las palabras de Jaramillo Saray quiso entregarle el costoso reloj, y en medio de la polémica, Mayra Jaime se pronunció a favor a Valdéz: “yo simplemente quiero pedir por favor, a todas las personas que están viendo esta y todas las notas que se han regado en redes sociales, que tengamos un poquito de mesura y empatía… mientras que esté claro todo lo que pasó”.

“Hasta que no se hagan todas las investigaciones, no acusemos a nadie. Saray Valdez está embarazada, está en estado de gestación, tiene dos niños chiquitos… quiero llamar a la cordura. Mientras no se hayan hecho todas las averiguaciones no podemos juzgar a nadie”, sostuvo Jaime en vista de que estos ataques pueden afectar a su bebé y su familia.