El contundente mensaje con el que Ricky Martin manda a recapacitar a las personas que no quieren vacunarse contra la Covid-19

Ricky Martin se manifestó acerca de un delicado tema que está afectando al mundo entero actualmente. El artista lanzó un contundente mensaje a todas las personas que por una u otra razón no quieren vacunarse en contra de la Covid-19. Incluso, algunas se han dedicado a implementar campañas en contra de la inoculación.

A través de sus redes sociales, Ricky Martin quiso hacer un llamado y crear conciencia a todas las personas que aún dudan sobre el medicamento que previene complicaciones debido al coronavirus, el cual se convirtió en pandemia desde hace más de un año. Ya el puertorriqueño lo había hecho con su fundación.

Ricky: “No seas tan egocentrista“

El cantante boricua utilizó su cuenta personal en Instagram @ricky_martin para compartir varias infografías que brindan información en el idioma inglés y español acerca de la desinformación que existe de las diferentes vacunas. Con las cuales se intenta contrarrestar los contagios y hospitalizaciones a causa del virus SARS-CoV-2. Y además aprovechó para hacer reflexionar a aquellos que no se han vacunado teniendo la oportunidad de hacerlo, llamádolos egocentristas.

“Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad. No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA”, fue el texto que publicó Ricky.

Agregó que la mayoría de los argumentos que usan las personas en contra de las vacunas no se sostienen. “No es tu problema”, es uno de los que utilizan este grupo de opnentes, por lo que Martin refutó con un: “Sí es mi problema”.

“Ese mismo miedo que me paralizaba“

Ricky siempre ha mostrado abiertamente sus reflexiones y posturas frente a temas de coyuntura o que han sido polémicos. Hace unos días se sumó a las celebridades que apoyan las protestas contra el Régimen de Cuba. Asimismo, el pasado 7 de julio, también pidió justicia por Samuel, el español que fue asesinado a golpes por su orientación y preferencias sexuales.

También, lanzó un fuerte mensaje porque el Día del Orgullo LGBT+, por el que recibió críticas y mensajes de odio. Luego de que compartiera imágenes junto a su esposo. “Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años. Es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva“.

“Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, escribió el cantante.

