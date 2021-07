Mafer Pérez confesó que le gustaría volver a la música pero tiene un fuerte motivo que se lo impide

Mafer Pérez se está afianzado como una de las animadoras más reconocidas del país. Desde que ingresó, recientemente, al canal TC Televisión para formar parte del staff de presentadores del matinal de la planta, ‘De casa en casa’, se ha notado su evolución. Pero muchos se preguntan qué pasó con su carrera musical.

Mafer Pérez reveló para las cámaras del espacio de farándula ‘De boca en boca’ que si extraña cantar y los escenarios, pero que ahora tiene una prioridad en su vida. Y se trata de su pequeña hija Alaia, quien tiene un poco más de un año, y a quien le dedicó, precisamente, su última canción, con el mismo nombre.

Mafer: “Esa faceta no la he cerrado”

Para el show de entretenimiento la nacida en Guayaquil confesó que no se ha retirado, pero que por ahora no piensa en volver. “No es que lo dejé porque dije no ya no quiero, sino que me he ocupado tanto con mi hija. La última canción que hice, que se llama Alaia, que se la dediqué a mi hija. Compuse el tema, porque la verdad es que me salió desde el fondo de mi corazón, esa fue la última canción y la verdad es que no sé cuando lo voy a retomar”, dijo Mafer.

“No tengo tiempo para la música, le quitaría tiempo a mi hija y es por eso que en este momento he preferido dejarlo parado. Porque me gusta hacerlo, me encantaría seguir aprendiendo, pero por el momento no puedo porque estoy ocupada con el trabajo y con mi hija. No es un pasatiempo, me gusta mucho esa faceta y no la he cerrado”, aseguró la artista.

“No somos nadie para cortarle las alas a otra persona“

Asimismo, fue consultada sobre lo que piensa acerca del debut de su colega Yuleysi Coca, quien pasó de la animación a la música. “A Yuleysi le dije que me gustaba mucho su canción. La felicité porque es algo que ella soñaba, sí soñaba con hacer música. Me parece que Yuleysi es una mujer guapísima, talentosísima”, comentó.

También llamó al público a que no la critiquen pues es su sueño y como todos tiene derechos a cumplirlo. “Si tiene ganas de hacer algo déjenla. No le está haciendo daño nadie, Déjenla cantar; subirse a un escenario a bailar. Déjenla ser. Nosotros no somos nadie para cortarle las alas a otra persona de lo que sueña ser. Así que adelante“, expresó.

Además, Péreza compartió el importante consejo que le dio a la animadora en esta nueva etapa de su vida. “Le dije a Yuleysi: no te detengas, ni te sientas mal, no te aflijas. Yo creo que sí van a haber muchas personas, porque es muy común en este tiempo, que la gente está acostumbrada a lanzar piedras. A decirte mil cosas horribles y yo el único consejo que le di fue: indiferencia”, concluyó.

