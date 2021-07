Yuleysi Coca está contenta por el estreno de su tema ‘Infiel’ y porque está en su mejor momento

La animadora Yuleysi Coca se estrena como cantante con su primer sencillo ‘Infiel‘. Este lunes la canción y el video se mostró al público y la modelo estallaba de la emoción por ver materializado su gran sueño de ser cantante. Aunque dijo que esto es solo el comienzo de todo lo que quiere conseguir en su nueva faceta.

“Lista para presentarle el tema a la prensa ¡Emocionada, contenta y feliz! Un sueño hecho realidad”, escribió Yuleysi Coca en su cuenta oficial de Instagram @yuleysicocasuarez un poco antes de lanzar al mercado su tema. El cual está cargado de sensualidad e irreverencia y con ritmos muy urbanos.

“Disfrutando esta oportunidad de Dios“

Para las cámaras del programa de TC Televisión ‘De boca en boca’, la exchica reality compartió la felicidad que la embarga por su debut como intérprete. “Disfrutando mi momento, disfrutando esta oportunidad de Dios. Créeme que estoy contenta porque, lo que yo siempre digo, la vida es una sola y hay que soñar. Hay que esforzarse para lograr los objetivos y este es uno de los mios. Recién estoy empezando, esto apenas es un escalón para llegar a donde yo quiero estar”, señaló.

Yuleysi recalcó que no quiere copiar ni que la comparen con nadie, por eso estuvo en el estreno de la canción con un maquillaje como el que siempre acostumbra a llevar. “No me he puesto mucho maquillaje, porque quiero marcar eso, soy Yuleysi Coca, no quiero que me comparen con nadie ni parecerme a nadie. Porque en realidad estoy contenta“, agregó que este es su momento. “Creo que la vida es de oportunidades y esta es mi oportunidad”.

“Mi sueño es ser cantante, pero mi meta es ser el orgullo de mi hija“

Sobre la producción del videoclip del tema ‘Infiel’, Coca señaló que su pareja la motivó a realizarlo con calidad. “Mi esposo me dice cuando vas a hacer algo tienes que hacerlo bien o si no no lo hagas”, asimismo, dijo que las críticas no le interesan porque ella va a demostrar que tiene talento. “Les doy con guante blanco. Voy a demostrar mi talento y eso es lo importante. No me importa de verdad”.

La guapa modelo confesó que este el gran anhelo de su vida, pero que su motivación es ser el ejemplo de su pequeña hija. “Mi sueño es ser cantante, pero mi meta es ser el orgullo de mi hija, y creéme que no estoy ni en el primer escalón de donde yo quiero llegar, para que mi hija diga, ok, esa es mi mamá“, concluyó la animadora para las cámaras de ‘De boca en boca’.

