Yuleysi Coca, en su primer día como presentadora, mostró sus partes íntimas, en vivo

Yuleysi Coca inició, ayer, como presentadora en el programa de entretenimiento 'Full Farándula', luciendo realmente bella, pero además su talento y espontaneidad la hicieron sobre salir en el show. Aunque un pequeño accidente empañó su gran primer día en el espacio.

Yuleysi Coca tuvo un desagradable momento durante el programa de farándula, en vivo. Resulta que mientras presentaba a un artista y este improvisó cantando un poco, Coca decidió realizar unos pasos de baile siguiendo el ritmo de la canción, pero la blusa que tenía no la ayudó y dejo expuestos sus senos.

La bella presentadora no se percataba de que sus chichis estaban al aire y seguía contorneándose y moviendo sus brazos con la blusa más abajo de lo debido, y ella sin saber que lo que ocurría. Hasta que se vio en el monitor y observó que la blusa no estaba cubriendo sus chichis.

Al notar que su camiseta estaba abajo y sus senos al aire en plena transmisión en vivo, Yuleysi se mostró muy apenada y sorprendida con la situación. Más tratándose de su estreno como presentadora del espacio dedicado a la farándula ecuatoriana.

El outfit que le hizo la mala jugada a la presentadora fue un hermoso conjunto: pantalón a rayas de varios colores y una blusa muy femenina, tipo top, muy escotada pero de mangas largas. El único error fue no usar brasier, aunque sino es por el incidente, no los hubiese necesitado.

Además la presentadora relató como se dio cuenta de lo que estaba pasado, y aprovechó para pedirle un poco de respeto a las personas que están subiendo el video a las redes porque ella es, "una dama, soy madre de familia y fue algo que se me escapó de las manos".

Quiero contar un poco, esta blusa no me la ponía hace años. Cuando me vi en el monitor solté una risa de nervios. Pero quiero que la gente entienda que esto no da pie para que me empiecen a criticar porque no fue algo con intensión, y cualquiera le puede pasar", declaró para el programa 'De Boca en Boca'.