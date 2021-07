El tierno mensaje de Carolina Jaume a su hija Rafaella: “Mamá quiero ser como tú” y te pido no lo seas”

Carolina Jaume le dedicó un hermoso y tierno mensaje a través de las redes sociales a su hija Rafaella. La animadora y actriz no pudo contener su orgullo y felicidad al ver a la joven, que se estrenó como actriz, en uno de los capitulos de su serie llamada ‘Pandemials‘, transmitida por internet.

La conductora del reality de baile ‘Soy el mejor’, Carolina Jaume, compartió su sentir con sus más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram @carolinajaume El texto fue acompañado con un video de la producción, en la cual aparece Rafaella cantando un tema en inglés. Con lo que dejó claro que no solo tiene talento para actuar, sino que además goza de una excelente voz para el canto.

“Te amo tanto @rafaellapimenteljaume“, comenzó el mensaje Jaume. “Mientras veía el capítulo 3 de #pandemials me encontré con esta escena de mi muñeca. Sabes que soy fría y pocas cosas me impresiona. No sé si es porque soy tu mamá o porque te amo tanto”, escribió y añadió que prefiere que Rafa no elija ser como ella, aunque es lo que le repite. “Pero tú dices “mamá quiero ser como tú” y te pido no lo seas”.

“Dios me dio en ti lo que yo siempre quise ser”

Y agregó que al verla se emocionó al punto de las lágrimas: “Rafaella tuve que repetir 4 veces el capítulo porque mis lágrimas de felicidad y orgullo no me dejaban continuar”, indicó la animadora. También dijo que se sorprende de tener una hija con tanto talento. “Jamás pensé que de mi vientre nacería una estrella”.

Para concluir el texto que posteó en internet, dijo que se admira a la joven estrella de tv. “Te admiro tanto. Eres tan buena tan noble y tan bella. Dios me amó tanto como para haberme dado lo que yo siempre quise ser. TÚ”, aseguró la también modelo.

Hay que recalcar que la hija de Carolina ha sido criticada por los usuarios en las redes sociales. Pues estos aseguran que obtuvo un papel en el proyecto gracias a los contactos e influencias de su madre. Por lo que la animadora tuvo que salir a desmentir esas versiones de la gente mal intencionada.

Jaume: “Ella vio, creció y aprendió, tomó cursos de actuación“

El día del estreno de Pandemials, Jaume posteó una imagen al lado de su hija con un mensaje de apoyo. “Mi Rafa: Tu talento es el regalo de Dios para ti. Lo que haces con el es tu regalo para Dios. Todo es posible en la medida que tu creas que es posible. Camina hacia el futuro pero no olvides disfrutar y vivir en el presente. Te amo hija. Hoy junto a ti celebraré el inicio oficial de tu gran carrera. Te amo”, escribió la presentadora de ‘Soy el mejor’.

También, para el programa Full Farándula la guayaquileña declaró defendiendo a su hija. “Si tu eres hija de Carolina Jaume y de Javier Pimentel que son dos buenos actores, pues ella vio, creció y aprendió, tomó cursos de actuación, pero ella hizo su casting”, comenzó explicando.

“La convocaron a casting creo que el último día. No la llamó Katrina Tala: porque todo el mundo dice que yo soy amiga de Katrina. Pues no, al contrario, cuando más amigo es, es más delicado”, comentó Carolina, recordando antes, que el día del estreno de la serie ella hizo un en vivo con Tala. Para aclarar que Rafaella entró al proyecto por merito propio.

