Carolina Jaume es aplaudida en las redes por sentirse orgullosa de ser elegida como ‘Madrina de la Comunidad GLBTI’

La bella Carolina Jaume quien conduce el reality de baile ‘Soy el mejor’, contó que está emocionada por un título que le acaba de otorgar. A través de sus redes sociales expresó con orgullo y felicidad que fue electa como la ‘Madrina de la Comunidad GLBTI‘, en Ecuador.

Con varias postales y un extenso texto, Carolina Jaume quiso agradecer a todos los que la tomaron en cuenta para hacerla participe de esta comunidad a la cual dice apoyar, a pesar de tener otra inclinación sexual. Pero que de igual manera, la famosa artista ayuda a promover sus derechos de igualdad y equidad ante la sociedad.

Carolina Jaume

“Prevenir el hostigamiento y la discriminación“

El mensaje de agradecimiento de la oriunda de Guayaquil comienza diciendo que nada importa la orientación sexual, raza o clases social. “Ayer, tuve el honor de ser nombrada Madrina de la Comunidad GLBTI junto con @eshulona y di unas pequeñas palabras con las que me identifico: “Como heterosexual siempre he creído que si se vulneran los derechos de alguien -sin importar su orientación sexual, su color de piel, origen, o su religión-, se vulneran los derechos de todos”.

Jaume prosiguió explicando lo que es tratar por igual a todos los seres humanos, tal y como se lo merecen. “El estar aquí con ustedes es una cuestión que va más allá de la solidaridad y la empatía. Se trata de comprender las injusticias que todavía se cometen”, señaló la animadora.

“La palabra aliada para mí hoy tiene más poder que nunca. Porque me siento comprometida con la igualdad. Y desde mi trinchera puedo crear conciencia y al menos tratar de prevenir el hostigamiento y la discriminación a la que muchas veces somos sometidos”, comentó Carolina, añadiendo que apoyar a esta comunidad seguramente no será bien visto por todos. “Y digo somos, porque el estar aquí de seguro puede traerme críticas o represalias”.

Carolina: “Nadie se arrepiente de ser valiente”

“¿Pero saben qué? nadie se arrepiente de ser valiente”, afirmó la conductora de TC Televisión. Añadiendo la estrofa de la canción de Gloria Trevi, ‘Todos me miran’: “Así que decidí soltarme el pelo. Me vestí de reina. Me pinté y era bella”. Y para concluir quiso agradecer a todos los que participaron en arreglarla para el evento. “Gracias a quienes con su talento hicieron este noche muy especial”.

De inmediato, la caja de comentarios bajo el post de Jaume en su perfil de Instagram @carolinajaume se llenó de comentarios felicitando a la también actriz ecuatoriana. Quien reveló, recientemente, que ha estado presentando graves crisis de depresión, ansiedad y ataques de pánico.

“Lindo mensaje de la señora Jaume”. “Si @carolinajaume muchas gracias por tus palabras. Me llegó al corazón. Lloré escuchándote. Tienes un gran corazón lleno de amor. Saludos desde Europa, Bélgica”. “Qué guapa y qué orgullo que seas la reina de la comunidad”. “¡Waaaaooo! Muy bella como siempre. Se nota que te divertiste mucho. Acertada invitación”, son algunos de las opiniones y felicitaciones que le dejaron a Carolina bajo la serie de fotos que publicó del evento de la comunidad.

