Sofía Caiche está desconsolada tras la muerte de Ian por atrofia muscular y pide ayuda para que otros dos niños no corran con la misma suerte

Sofía Caiche está bastante desconsolada por la muerte del pequeño Ian, quien nació con una extraña y poco común enfermedad. El pequeño fue diagnosticado con atrofia muscular espinal (AME), y hace unos días perdió la batalla en su humilde hogar, en la ciudadela Fabián Palacios de Portoviejo.

Tras el fallecimiento del menor de un año siete meses, Sofía Caiche salió a a pedir ayuda desesperadamente por otros dos casos similares. Y es que le fue imposible ayudar a Ian, quien requería el medicamento Zolgensma, que tiene un valor de 2,1 millones de dólares, la medicina más costosa del mundo.

Instagram Sofía Caiche

Sofía: “Estoy con sentimientos encontrados“

El programa ‘De boca en boca’ buscó a la animadora para que expresara su sentir en estos momentos. “Estoy con sentimientos encontrados, como una impotencia; furia, dolor, tristeza. Porque todas las personas que hemos estado atrás de estos casos porque no solamente es Ian, es Derek, es Amberly; no tenemos resultado alguno”, señaló Sofía.

“Hemos estado ahí, luchando, luchando. Yo he tratado de comunicarme con personas del Gobierno anterior, y han tratado de ayudarme, pero todo ha quedado en palabras. Y ahorita, en estos momentos, se dan cuenta que el tiempo es lo más valioso”.

“Ese ángel que aparezca y pueda ayudarnos a conseguir esa medicina“

Caiche insistió en que aún se pueden salvar dos vidas, y que espera que no corran con la misma suerte de Ian. “Perdió la batalla Ian, ahora la continua Amberly, que ya tiene un año y dos meses. Derek que está iniciando con la enfermedad y ese va a ser su final, si no consiguen el medicamento lo más pronto posible“, señaló la artista.

La también actriz y modelo de 40 años describió cuál es el efecto del medicamento en el organismo de los enfermos. “Es como una ampolla que le colocan en la médula y es como que los bebés se “resetean”. Le aplican ese gen que le hace falta”, relató, agregando que espera encontrar a alguien que los ayude y que no solo se quede con la intención de hacerlo. “Es simplemente tener ese poder, ese contacto, ese ángel que aparezca y pueda ayudarnos a conseguir esa medicina. Pero sí deseo que se hagan presentes, que digan algo y no solamente que digan ah es que yo tengo al amigo del amigo y nos quedamos solo en palabras“.

Además compartió que hay dos vidas de unos hermosos niños que desea poder salvar, porque el medicamente sí se localiza. “Y como ven ya se nos fue Ian, y yo no quiero que se muera Derek, no quiero que se muera Amberly, no quiero que se mueran dos criaturas más. Tienen derecho a la vida, tienen derecho a vivir y dependen de un medicamento que sí se lo pueden conseguir, porque en Argentina sí se pudo conseguir, pero eso es una ayuda fuerte”, aseguró la nacida en Guayaquil, Ecuador.

