Lidia Ávila aclara toda la verdad de las peleas entre los integrantes de OV7 y dijo que se cansó de ser la mediadora

Lidia Ávila reveló lo que está pasando a la interna de la famosa agrupación mexicana OV7. Esto luego de que comenzaran a rodar fuertes rumores de que existen fuertes peleas y disputas de poder dentro de la banda. Lo que hasta causó, según el público, que se cancelara la gira que tenían preparada para festejar los 30 años de la banda.

En entrevista con la revista TVyNovelas la cantante, Lidia Ávila, detalló la situación actual de la banda. Revelando que ya se cansó de ser “la mediadora” del grupo. Porque siguen los problemas y ya ni la celebración por las tres décadas de formación de OV7 se pudo realizar.

“Fue frustrante“

La artista comenzó relatando: “Fue muy duro (no hacer la gira), la verdad es que sí fue frustrante. Es que era un proyecto muy importante que inicialmente Mariana y yo empujamos que se cerrara el contrato. Estuvimos ahí, con sangre, sudor y lágrimas para que se diera”, contó.

Además apuntó que todo el conflicto inició cuando M’Balia se salió del chat que comparten los integrantes de OV7. Y que la causa de la molestia de la hermana de Kalimba, fue porque se enteró de que Lidia hablaba mal de ella a sus espaldas, incluso la juzgaba por su orientación sexual.

A pesar de estos problemas que tienen que ver directamente con ella, Ávila tiene la esperanza de que exista una reconciliación. Y es que dice sentirse mal por el distanciamiento, ya que a todos dice quererlos como a una familia. Aunque aseguró que actualmente es difícil pensar que algo así pueda concretarse, porque cada quien tiene su punto de vista impuesto acerca de lo que pasa.

“Ya no tengo energía“

“Yo los veo como familia y es doloroso pelearte con tus hermanos, dejarle de hablar a algunos. Pero al final de cuentas somos familia y creo que en las familias, por más problemas que haya, tarde o temprano se tienen que solucionar”, sentenció.

Aunque dejó en claro que ya está cansada de ser la persona que se encarge de intervenir cuando hay disputas. “Hoy no lo sé -si daré el primer paso hacia una reconciliación-. Quizá no estoy en el mejor momento en ese sentido. Me cansé de ser la mediadora, lo fui durante mucho tiempo. Halé el barco mucho tiempo y ya no tengo energía para eso”, continuó.

“Me duele muchísimo porque OV7 es un grupo que ha marcado historia, su música ha estado vigente toda la vida. Los fans han estado ahí siempre y a mí me duele muchísimo por ellos y por nosotros. Porque me gustaría que si este es el final, que sea un final feliz para todos”, comentó acerca del futuro que le espera a OV7.

“Estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas”

Por otro lado, hace unas semanas la misma TvNotas había reportado que la cantante Lidia Ávila emitió unos comentarios acerca de la conocida como ‘la Mulata‘, M’Balia, sobre su orientación sexual. Ante esto, la cantante negó las acusaciones recalcando que es una mujer “con valores”.

“Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia: el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos. Tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida. Estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas”, escribió en su cuenta de Instagram @lidiaavila

“No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres”, agregó para dejar claro que está en contra de cualquier ausación de homofobia.

