Kalimba dio detalles de su estado de salud tras su segundo contagio de Covid-19 y aclaró lo que pasa a la interna de OV7

Kalimba contó como se encuentra actualmente de salud, tras un segundo contagio del virus Covid-19, enfermedad que es pandemia mundial desde hace más de un año. Pero la situación es precupante debido a que es la segunda ocasión que el cantante y dj contrae el coronavirus.

A Kalimba no le quedó más remedio que revelar que se enfermó por segunda vez. Luego de que a su amiga Érika Zaba se le “escapara” en una entrevista con los medios de comunicación que su excompañero de banda está padeciendo de Covid. Y es que el cantante no había querido contar nada a sus seguidores acerca de su nueva infección.

Fue para el programa ‘De primera mano’ que el artista mexicano relató lo que sucedió. “Estoy salidito. Estuve dos semanas con Covid, la tuve: me empecé a sentir mal. Yo estoy en promoción de mi disco. Hemos tenido todos los cuidados alrededor de la obra, de las chambas que nos van saliendo a los artistas, pero en alguna de estas dentro de la promoción del disco fue que me contagié. Estuve dos semanas parado.”.

Kalimba: “Hay que explicar mucho“

Pero la enfermedad ya es cosa del pasado y pudo superarla con éxito una vez más: “Ya tengo mi segunda prueba, salió negativa. Justamente hoy vinieron a hacer la segunda prueba que gracias a Dios salió negativa. Y ya puedo volver a estar cerca de la gente”, informó muy emocionado el artista.

“Es la segunda que me da, la primera fue en noviembre, y me esta vez dio mucho más tranquilo. Me he mantenido en general haciendo ejercicio. Tomando mucha agua para que si volviera a pasar pudiéramos estar con todo”, comentó.

La ocasión fue propicia para que el cantante explicara lo que sucede al interno de la banda OV7, tras fuertes rumores de que están pasando por una crisis de comunicación. “Hay que explicar mucho: somos hermanos, el público tiene que saber que no es la primera vez que tenemos un distanciamiento, o un pensamiento diferente. No hay un pleito porque no ha habido insultos, gritos, simplemente fue en este momento de pandemia, de crisis. Que fue lo que detuvo la gira. Nosotros estuvimos ensayando para detener la gira por pandemia, no fue OV7″, aseguró.

“Hemos hablado muy poco”

Kalimba recalcó que la causa de los desacuerdos son los distintos puntos de vista de cada uno de los miembros, y los intereses y ocupaciones con las que tienen que lidiar. Es por esas responsabilidades de cada uno que no han podido establecer la agenda de trabajo.“El mundo ahorita está reacomodándose. Cuando una parte del grupo cree que debemos ya acomodar fechas, otra parte del grupo cree que no es el momento”.

“Los empresarios ya querían poner las fechas y nosotros dijimos ‘paremos un poquito’. Eso es lo que hace que parezca que existen dos bandos, hay dos pensamientos. Los siete queremos hacer la gira, solamente cada uno defendiendo cómo le va en la feria”, apuntó.

El artista dejó claro que todas las especulaciones sobre pleitos entre ellos son falsas: “No existe un distanciamiento como tal, existe una pandemia. Que están peleados, no se hablan, es una mentira absoluta. La noticia real es “hemos hablado muy poco” sí. Somos hermanos y también somos colegas, y a veces cuando no estás yendo a trabajar, pues no le hablas a tus colegas diario, estás con tu familia, haciendo tu vida”, sentenció.

Para concluir, se refirió a la versión que asegura que Lidia Ávila no estaría de acuerdo con la nueva relación de M’Balia, Alejandra Tinajero. “Esto es una cuestión de que ellas se sienten a platicar cinco minutos si es que existe un malentendido, y yo creo que es un malentendido público. Al final del día, entre hermanos, familia y mejores amigos, nosotros no tenemos una hermandad que se vea dictaminada por el pensamiento sobre nuestras parejas, sobre nuestra vida personal. Al final del día a quien no le gusta con quién ando yo, pues que no les guste, que no vayan a comer a casa y punto”, puntualizó.

Descubre más: