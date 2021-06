Kalimba confesó que la denuncia que le hicieron hace más de una década por, supuesto, abuso afectó su vida y su carrera

Kalimba fue entrevistado en el programa radial Todo para la mujer, con motivo del estreno de su tema ‘La quiero para mí’. El cual llama la atención por probar por primera vez con ritmos del género urbano mezclados con su constante, el pop. Pero durante la conversación fue consultado al respecto de su pensar sobre los movimientos en contra del acoso sexual a las mujeres.

Kalimba Kadjaly Marichal Iba, nombre completo del artista nacido en Ciudad de México en 1984, se manifestó sobre el delicado tema. Expresando que los señalamientos realizados por mujeres que han sido víctimas pueden destruir la carrera de los hombres en un instante. Sin primero investigar si esas acusaciones son reales o no, de inmediato el público los “lincha“.

Kalimba: “Criminalizar sin conocer”

Incluso, se le preguntó específicamente sobre el sonado caso de la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, quien acusó legalmente a su abuelo, Enrique Guzmán, por haberla “manoseado desde los cinco años”. Ante esto el cantante mexicano dijo que estos abusos no se deben callar.

“Es tan justo que muchas mujeres que han vivido esto salgan a denunciarlo porque es absolutamente justo. Yo vengo de un matriarcado. Yo fui criado por mujeres. Admiro mucho cómo las mujeres crían a sus hijos”, señaló el artista que el próximo mes estará de cumpleaños.

Aunque también resaltó que ante este tipo de situaciones, mucha gente suelen “criminalizar sin conocer”. Situación que conoce en lo personal, pues hace 11 años fue señalado por Daiana Guzmán porque, supuestamente, el cantante había tenido conductas inapropiadas con ella. Siendo esta una menor de edad.

“Había gente indignada conmigo por algo que no hice“

Y aunque luego de investigaciones de las autoridades se determinó que el artista era inocente y fue absuelto, esa mancha quedó para siempre. “Creo que también y desgraciadamente vivimos en una época tan de cristal, que lo que sale de tu boca, sea verdad o no, destruye a familias enteras. A carreras enteras, a iconos en todas las áreas, no sólo de artistas”, expresó Kalimba.

Además habló acerca de que el acoso no solo es para el género femenino, aunque si bien es cierto, que es donde hay más denuncias de casos. Y recordó que fue víctimas de duros ataques en ese 2010, cuando la gente creía que él era el agresor. “Vivimos en una época de cristal donde todo mundo se está indignando por cosas que no vive. Yo lo viví hace 11 años cuando no había época de cristal. Y hace 11 años había gente indignada conmigo por algo que no hice. Yo decía: ‘¿Por qué estás enojado conmigo si tú ni siquiera estabas ahí? Al que están destruyendo es a mí y todavía estás enojado conmigo”, relató Kalimba.

Para finalizar se refirió a los movimientos feministas como el #MeToo en el que las mujeres buscan dejar de callar y denunciar los acosos y abusos, dijo estar totalmente de acuerdo, aunque: “Ya está cayendo en lugar de desigualdad. En el punto en que si ahora una mujer abre la boca, destruye a un hombre completo”

