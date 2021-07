Kim Kardashian es tan solidaria que posa en bikini para apoyar la marca de su hermana Kendall Jenner

Kim Kardashian está mostrando su apoyo a su familia. La estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió fotos en bikini de su viaje familiar a Palm Springs posando en un bikini de color verde, un cinturón de joyería delgado y una gorra deportiva con el logo de 818 Tequila para combinar mientras posaba en la hierba.

La ex de Kanye West tenía una botella de la marca de tequila, que es propiedad de su hermana Kendall Jenner, cerca para promocionar la marca. También tenía una lata de Cactus, la marca hard seltzer lanzada por Travis Scott, quien comparte su hija Stormi Webster, con la hermana de Kim, Kylie Jenner. “La hermana de apoyo 8️ ⃣ 1️ ⃣ 8️ ⃣ 🌵”, subtituló la sexy foto la fundadora de KKW Beauty.

Siguiendo con el tema del apoyo familiar, Scott Disick comentó: “Mamá caliente”. Paris Hilton le dio a Kim tres emojis de fuego en la sección de comentarios. La fundadora de SKIMS, Chris Appleton, escribió: “Nos encanta verlo❤️🙌”. Para mostrar agradecimiento, la marca de alcohol de Scott volvió a publicar la foto de Kim en su Historia de Instagram.

Kim Kardashian se tomó su tiempo para posar con “818”

El reciente apoyo de Kim a la compañía de tequila de Kendall, que se lanzó oficialmente en mayo, se produce pocas semanas después de que varios miembros de la familia Kar-Jenner asistieran a una fiesta de lanzamiento llena de estrellas para “818” organizada por Jenner. “Siempre orgullosa de mi @kendalljenner por crear 818”, subtituló Kim mientras bebía con sus hermanas Kendall, Kylie, y Khloé Kardashian.

Junto a las estrellas de la realidad estaban varios de los amigos famosos de Kendall, incluyendo Hailey Baldwin, Kate Hudson (que también ha entrado en el negocio de las bebidas espirituosas con King Street Vodka)y Katy Perry.