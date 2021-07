Mariana González respondió con estas indirectas a las acusaciones de estar involucrada en el secuestro y homicidio de su expareja

Mariana González Padilla, mejor conocida como ‘la Kardashian mexicana’ está envuelta en una nueva polémica. Pero esta vez no se trata de querer la fortuna de su novio Vicente Fernández Jr, sino por un tema más delicado. La empresaria está siendo implicada en un secuestro y asesinato.

Y es que la hermana de la expareja de la modelo la está acusando de ser una criminal. Ante esto, Mariana envió varios mensajes a sus ‘haters‘ indicando que solo buscan hablar mal de ella y verla mal. Sobre esto la revista TV Notas le realizó una entrevista con la supuesta hermana del exnovio de González.

Mariana: “Se llama memoria selectiva y es muy saludable tenerla”

La mujer la señaló de “cazafortunas” y aseguró que Mariana lo llevó a la muerte por no lograr hacerla tan feliz como ella le pedía. Y es que Carlos Mauricio Arriola Pérez, el ex, tenía esposa. La respuesta de González fue discreta a través de indirectas publicadas en as stories de su cuenta de Instagram @marianagp01

Las imágenes fueron posteadas después de que TV Notas publicara el artículo con las declaraciones de Lilia Yolanda Arriola Pérez. En la cual se señala a González de haber usado a su hermano para obtener su dinero.

“¿Qué va a decir la gente? La pregunta que ha arruinado más sueños que cualquier otra cosa”. “No podemos hacernos cargo de lo que la gente se imagina sobre nosotros”. “No sufro de amnesia, solo me acuerdo de lo bonito y de lo que quiero acordarme. Se llama memoria selectiva y es muy saludable tenerla”, es parte del texto de los post.

“Ella tiene que ver en el secuestro y muerte de mi hermano“

Estas fuertes acusaciones en contra de Mariana son a causa del secuestro y asesinato de Mauricio Arriola en el año 2016. A pesar de que la familia pagó el rescate de 10 millones de dólares, él no fue liberado y terminó asesinado. González luego de eso habría cortado comunicación con Lilia, y mejorado su casa y su boutique. Además de haberse ido a vivir por un par de años a Dubái, lo que generó la sospecha en su excuñada.

“Reaccioné porque hay muchos cabos sueltos en el caso de mi hermano; decidí indagar de más, y hay algo que me dice que ella tiene que ver en el secuestro y muerte de mi hermano. Lo que sí supe, es que la última persona con la que él tuvo comunicación antes del secuestro, fue con ella; cinco minutos antes habló con Mariana”, dijo la mujer.

Lilia Yolanda concluyó alertando a Vicente Fernández padre, en la entrevista a TV Notas, pues su hijo estaría corriendo peligro. “Don Vicente Fernández adorado, que es un guerrero y ha levantado muchas batallas, que aleje a su hijo, si no quieren sufrir la pérdida de un primogénito. Prendan sus focos rojos y vean la clase de persona que es Mariana”, dijo y agregó que está dispuesta a decírcelo de frente al cantante para que comprueben que habla con la verdad.

Descubre más: