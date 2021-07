Mariana González consintió así a Vicente Fernández Jr. en su festejo por un mes más de noviazgo

Mariana González Padilla y Vicente Fernández Jr. son constantemente juzgados en las redes sociales por su gran diferencia de edad. Él es 19 años mayor que la llamada ‘Kardashian mexicana’ quien tiene 37 años. Pero a pesar de eso han callado la boca de muchos al mostrarse como una pareja estable que ya cumplió un año y tres meses de relación amorosa.

Por ello, Mariana y Vicente festejaron un mes más de noviazgo y quisieron compartirlo con sus seguidores. Esto luego de que el artista saliera de la clínica de rehabilitación donde estuvo, según él “secuestrado“, por dos meses aproximadamente.

“Te amo Mariana”

El hijo mayor de ‘el Charro de Huentitán’ Vicente Fernández, publicó en su cuenta de Instagram @vicentefdzjr9 una fotografía a lado de su novia. En la cual agradece por todos los momentos vividos tras estos 15 meses de relación sentimental.

“Hoy son 15 meses maravillosos gracias a ti. Te amo Mariana”, escribió Vicente. Quien desde un inicio se ha mostrado muy enamorado de la empresaria y modelo. A pesar de que ha sido fuertemente señalada por usuarios en intenet que aseguran que ella solo está con el cantante por su dinero y la gran fortuna de su padre.

“¡Vicente no es mi Sugar Daddy!“

Por su parte, González también hizo pública su felicidad con un video en sus stories de Instagram @marianagp01 en donde mostró la comida que acostumbra cocinarle a su amor. La modelo le preparó una donas saladas rellenas de huevo, acompañadas de tocino, y aseguró que está buscando que su novio suba de peso.

“A engordar a mi baby. Está muy flaco”, comentó Mariana. Quien hace un tiempo se defendió de las criticas de la gente, asegurando a la revista Tv y Novelas que viven con gastos separados.“¡Vicente no es mi Sugar Daddy! No quiero que piense la gente que Vicente es mi patrocinador ni mucho menos. Mi familia y yo pagamos nuestros viajes. Me encanta subir todo a mis redes sociales y no quiero que la gente piense que toda la buena vida que me doy, me la da un sugar daddy”, dijo.

“Estoy fantástico con Mariana“

Con este derroche de amor por el cumplimiento de un mes más de la pareja se refuerzan las declaraciones aportadas por el hijo de Vicente Fernández. En una entrevista vía videollamada para el programa Venga la alegría, en la cual el cantante negó las versiones antes mencionadas, y aclaró la situación actual con su novia.

“Desde el 9 de abril hasta el día de hoy estoy fantástico con Mariana. Cuando suceden casos que son fuertes, o te rompen o te hacen más fuerte que nunca, y ustedes ya vieron que estamos más fuertes que nunca”, aseguró.

Para conluir el exesposo de la periodista Mara Patricia Castañeda, dijo que sus planes de boda con la modelo y empresaria Mariana González, conocida como ‘la Kardashian mexicana’ siguen en pie: “somos más felices que nunca”, aseguró el artista.

