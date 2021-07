Niurka Marcos habló sobre el noviazgo de su expareja Juan Osorio con una mujer 37 años menor que él

Niurka Marcos asistió al set del programa Venga la alegría para conversar acerca de su vida personal y todo lo que respecta a su familia. Pero antes de ingresar fue abordada por algunos periodistas para preguntarle su opinión sobre la relación sentimental que mantiene su ex Juan Osorio, con una joven 37 años menor que él.

Niurka fue cuestionada sobre el productor Juan Osorio de 64 años quien sostiene un noviazgo con Eva Daniela de 26. “Déjenlo co*** en paz. Ni que fuera la primera vez que un señor de 60 años se co** a una mujer de 28 o 29. En mis tiempos Juan me llevaba 11 años, yo tenía 27 y él 38. Ahorita le tocó gozar más rico todavía”, expresó para los reporteros.

Niurka: “Yo me lo como, él me come y somos felices“

Luego, ya en la entrevista en Venga la alegría, el conductor Ricardo Casares le preguntó a Marcos acerca de los rumores que circularon sobre una reconciliación con Osorio: “Claro que regresamos, pero principalmente para lo que es la carrera de nuestro hijo y de vez en cuando nos consentimos con un poquito de lo nuestro. Yo me lo como, él me come y somos felices. No es matrimonio ni es nada, somos libres los dos pero nos manoseamos de vez en cuando. Sí ¿y qué tiene? Él se manosea a otras y yo a otros”, explicó.

A pesar de que Niurka y Juan Osorio terminaron la relación que mantuvieron desde finales de los noventa y terminó a principios del 2000, tienen buena comunicación. Debido al hijo que proceraron, Emilio Osorio, quien hoy tiene 18 años y está comenzando su carrera como actor en melodramas.

“Emilio se fue a vivir con Juan y yo escapé a Mérida”

Juan se hizo manager de su hijo y ya este tiene varias propuestas de proyectos. “Estoy enamorada de lo que está pasando entre ellos y me rejuvenezco de tanta alegría. La complicidad entre Juan y yo para que ellos dos vivan juntos en casa de él y se disfruten como papá e hijo es grandiosa. Porque antes tenían una relación como manager y artista pero la parte papá e hijo faltaba. Entonces platiqué con ellos, Emilio se fue a vivir con Juan y yo escapé a Mérida”, dijo la actriz y vedette.

“Ya bajé casi 5 kilos en los casi 25 días que llevo viviendo en Mérida de todo lo que sudo con el calorcito. Tomo agua todo el día. Nado en la piscina de mi casa y vivo en el ombligo de la ciudad, en el centro rodeada de toda la vendimia. Y yo compro todo en la puerta de mi casa. Es muy parecido a Cuba”, relató.

