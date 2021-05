Contrario a lo que todos habrían pensado Niurka Marcos está en contra del OnlyFans porque cree que es para gente sin talento

Niurka Marcos, ‘la mujer escandalo’ como ella misma se dice, dejó saber su pensar acerca de la famosa aplicación para contenido por suscripción OnlyFans. Y contrario a lo que todos habrían imaginado, por su manera de ser irreverente y desinhibida, la vedette nacida en Cuba no está de acuerdo con la plataforma digital.

La expareja del productor Juan Osorio, se manifestó con respecto a si crearía o no una cuenta. Estos cuestionamientos llegaron luego de que la semana pasada revolucionara no solo las redes sociales, sino también la televisión, con dos atrevidos topless. El primero en las playas nudistas en Zipolite; el segundo totalmente en vivo para el programa ‘De primera mano’. Con el que dejó sin palabras a: Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Mónica Noguera, conductores del espacio de Imagen televisión.

Cada vez son más los famosos con una cuenta en OnlyFans

Pese a esto, la vedette dijo tajantemente que no será parte del grupo de celebridades que se han creado una cuenta en OnlyFans. En la cual se comparte, en su mayoría, contenido erótico y nudismo, y por el cual los seguidores deben pagar cierta mensualidad para suscribirse y poder acceder al material exclusivo de la plataforma.

Los medios de comunicación aprovecharon que Niurka estaba de paso en el aeropuerto de la Ciudad de México, para conocer su impresión sobre los famosos que han optado por hacer uso de esa herramienta. Y fiel a su personalidad y estilo, dijo sin pelos en la lengua, que los que están usando la App es porque “ya se les acabó el talento”.

“Lo más fácil es enseñar el cul* y las chichis y cobrar y vivir de eso“

“Ay, pues ya se les acabó el talento, yo creo, ¿no? Lo más fácil es enseñar el cul* y las chichis y cobrar y vivir de eso. Así como para que literalmente consciente. Vaya”, agregó qué, “yo sé que con mis fotos y mis poses y más la del columpio de “chichis pa’ la banda”, pero pues esas fueron gratis. Y yo sé que dos que tres se la jalan y yo ‘bueno’”, añadió la también bailarina y actriz.

Además, Niurka comentó qué, “mis bubis son famosas desde siempre, la diferencia es que yo me las he operado para incrementar el tamaño”. Al tiempo que recordó con gracia el revuelo que causó al hacer topless en el espacio televisivo de espectáculos. “La reacción de todos me dio mucha risa. Estuve riéndome yo creo que dos días seguidos. Lo más rico, delicioso, es la reacción. Es una cosa muy divertida”.

Y con respecto a sus días de descanso en las playas donde hizo las candentes fotos expresó que le encantó estar desnuda sin preocupaciones. “Yo estaba en mis terrenos, en Zipolite, y ‘a donde fueres has lo que vieres’ y me dijeron “bienvenida, aquí puede andar con su consciencia tranquila y su cuerpo desnudo”.

“Aquí ves a una pareja de ancianitos tomados de la mano al desnudo total“

Marcos sin ninguna muestra de pudor alguno enseñó, sin que nadie se lo esperara, sus senos durante la transmisión. El famoso periodista del programa Gustavo Adolfo Infante estaba conversando con la vedette cuando de pronto esta se levantó la blusa y mostró su pecho al aire. Dejando, como era de esperarse, impactado al presentador.

El momento exacto cuando la cubana queda en topless ya fue borrado de la transmisión en Youtube. Y justamente la artista fue invitada al show Imagen Tv para platicar acerca de la candente sesión de fotos que hizo en la playa de Zipolite, Oaxaca. Conocida por ser para nudistas.

Niurka dijo al programa Primera Mano, que Zipolite le llamó la atención para promocionarlo. “Que la gente sepa que este lugar da salud en muchos aspectos, pero cero promiscuidad. Aquí ves a una pareja de ancianitos tomados de la mano al desnudo total, caminando a la orilla de la playa y cuatro chamaquitos niñitos, jugando alrededor de ellos. Sin que le llame absolutamente nada la atención”, expresó Marcos.

Descubre más: