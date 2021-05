¡Lo llevó a otro nivel! Niurka Marcos dejó atónitos a todos con un nuevo topless esta vez en vivo para TV nacional

Cuando se cree que ya se ha visto todo, Niurka Marcos demuestra que no es así. La irreverente cubana hace apenas unos días había sorprendido a todos con las fotografías de un topless desde una hermosa playa. Ahora en plena entrevista con el programa ‘Primera Mano’ lo repitió sin importarle que era para la televisión nacional y en vivo.

Niurka Marcos sin ninguna muestra de pudor alguno enseñó, sin que nadie se lo esperara, sus senos durante la transmisión. El famoso periodista del espacio Gustavo Adolfo Infante estaba conversando con la vedette cuando de pronto esta se levantó la blusa y mostró su pecho al aire. Dejando, como era de esperarse, sin palabras al presentador.

“Aquí ves a una pareja de ancianitos tomados de la mano al desnudo total“

El momento exacto cuando la cubana queda en topless ya fue borrado de la transmisión en Youtube. Y justamente la artista fue invitada al show Imagen Tv para platicar acerca de la candente sesión de fotos que hizo en la playa de Zipolite, Oaxaca. Conocida por ser para nudistas.

Niurka dijo al programa Primera Mano, que Zipolite le llamó la atención para promocionarlo. “Que la gente sepa que este lugar da salud en muchos aspectos, pero cero promiscuidad. Aquí ves a una pareja de ancianitos tomados de la mano al desnudo total, caminando a la orilla de la playa y cuatro chamaquitos niñitos, jugando alrededor de ellos. Sin que le llame absolutamente nada la atención”, expresó Marcos.

También reafirmó que todo su cuerpo es natural y que siempre asiste al gimnasio. Asegurando que la única cirugía estética que se ha realizado es la de los senos. “Sí, porque no tenía. Tenía dos huevos, pero fritos. -Me operé tres veces- primero me puse para tener, después me puse para presumir un poco más. Después me puse para estar a la moda. Porque yo tenía las prótesis que redondas y estas son de bota. Por eso estas se ven más naturales”, describió Niurka.

La vedette causó furor en las redes sociales con las poses sugerentes y bien picantes en topless tuvieron que ser editadas, mínimamente, en sus senos para poder ser posteadas en su cuenta @niurka.oficial Con con cintillos negros con la leyenda: “Not signal” y “censored”, además de unas pequeñas estrellitas. Ubicadas estratégicamente en la zona que no puede ser mostrada libremente en la plataforma.

“Despierta la mujer que en mi dormía”

Algunas de las frases que usó la cubana para acompañar las imágenes fueron:“¡Transmitiendo desde el paraíso de Zipolite!”, “¡Disfrutando… al natural! ¡Pésele a quien le pese!” y “Ahora, despierta la mujer que en mi dormía”, expresó la actriz que está disfrutado de unos días de vacaciones con amigos. Pero que por lo mostrado en sus redes, han sido sin descuidar sus rutinas de ejercicios.

La ex del famoso productor de televisión Juan Osorio, compartió también cómo se ejercita en bikini con la hermosa vista de la playa Zipolite, conocida por ser una playa nudista. Los posts de Niurka causaron reacciones como las siguientes: “Cada día estás como la virgen Macarena… cada vez más buena”, “Hermosa”, “Bella”, “Una diosa”, “Danos tu rutina de ejercicio” y “Cuerpazo“, se lee en las cajas de comentarios.

Marcos ha revelado puntos importantes sobre el secreto de su figura. “Hay que hacer más ejercicio, entrenar. Cuidar tu alimentación y hacer otras cosas”, describió en una entrevista para el programa de El Gordo y La Flaca. Y prosiguió explicando que “las personas que tienden a ser gorditas. Así el cuerpo, la cajita cuadradita, con llantita y eso, tienen que sacrificarse un poquito más que simplemente tomar agua de limón”, señaló.

