Lyn May sigue arremetiendo en contra de las artistas y ahora habló de Danna Paola y Chiquis Rivera

Lyn May sigue desatada revelando lo que piensa de varias de sus colegas del mundo del entretenimiento. Ahora, durante una entrevista exclusiva en el programa Chisme no Like, la vedette habló acerca de Danna Paola y Chiquis Rivera. Pero no fueron precisamente buenos comentarios los que salieron de la boca de la también actriz.

Lyn May está siendo tendencia en los últimos días por las fuertes declaraciones que ha hecho en contra de otras artistas. Y al parecer no tiene la más mínima intención de parar. Ahora sus blancos fueron Danna y Chiquis, y a una de estas hasta la mandó a operarse los senos porque “está plana” y que deje de imitar sus bailes.

La actriz comenzó refiriéndose en contra de la Danna Paola, asegurando que está molesta con ella porque la está imitando: “Estoy muy molesta con esa niña porque oye, me está copiando el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile”, apuntó la vedette.

“Que se opere el busto por favor“

También dejó saber su opinión acerca del aspecto físico de la famosa actriz de la exitosa serie española, original de Netflix, ‘Élite‘. “Además no tiene nada, ¡está plana!, que se opere el busto por favor. Y creo que no canta muy bonito que digamos”, cometó May.

Además aprovechó para señalar a otra artista, Chiquis Rivera, quien hace poco realizó unas fotografías sin ropa: “Ay, se me hace una falta de respeto, que estando así se retrate desnuda“, y como si esto no fuese suficiente la invitó a bajar de peso. “Le digo que baje de peso. Se pone en una tina de baño y las lonjas se le van para acá y para allá. ¿Por qué se toma esas fotos si tiene la cola como las ballenas?”.

Ya en días pasado había generado polémica al hablar de manera mal intencionada de la pareja del momento, Belinda y Christian Nodal: “Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta: está muy flaca, canta feo”, expresó la bailarina. Los periodistas presentes le preguntaron qye si era por celos por el compromiso con Nodal: “¿Celosa de quién? Si yo tengo unos buenotes”, afirmó la mexicana.

May ha acusado a Madonna y JLo de copiar sus vestuarios

A pesar de haber emitido estos comentarios de la cantante mexico-española dijo que le da igual y que nunca la ha visto en persona. A quien también acusó de estar copiándola. “Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava, Belinda. Ya dije que no hace nada y que me copió. Yo saqué un video con Markos D1 casándonos y ella me copió que se iba a casar con este chango, no sé quién es, Christian Nodás (sic)”, sentenció.

May ha llegado más lejos áun con sus acusaciones de plagio, asegurando que hasta Madonna y Jennifer López le copian su vestimenta: “Mi vestuario es muy atrevido, pues es para mayores de 18 años. Tiene mucho erotismo y todas me lo han copiado, hasta Madonna me ha copiado. Fíjate, Jennifer Lopez tiene todos los mallones que me ha hecho Mitzy -su diseñadora-”.

“Mitzy también le hace la ropa a Jennifer Lopez. Luego se le antoja mi ropa a ella y quiere otro vestuario como el mío. Y ahora Madonna está igual, yo saqué esta peluca y ahora la usa ella, todo me copian a mí”, dijo la artista.

