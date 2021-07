“No me estoy reculando de lo que dije”: Carlos José Matamoros responde a sus colegas detractores

El presentador Carlos José Matamoros confesó que se “vende” caro y que no se retracta de dar su opinión sobre los programas de Internet, pese a sus detractores. Silvana Torres conversó nuevamente con el paparazzi, cuando Matamoros sostuvo “al que le caiga el guante que se lo chante, ese no es mi problema… no estoy reculando de las cosas que dije”.

Carlos José continuó diciendo que “es un programa que se lo han inventado para hablar porquerías de todo el mundo… son unos resentidos sociales de que como no pudieron estar en la televisión, se dedican a escupir su veneno”. La “Veneno” Torres retomó las críticas de Marián Sabaté para conocer qué pensaba Matamoros: “Marian dijo que si yo dije eso porque no estoy haciendo televisión… imagínate si yo estoy caduco, que tengo 10 años menos de trayectoria de ella, ella está fosilizada”.

“Soy un profesional… yo estoy hablando porque tengo una trayectoria que me permite emitir una opinión… Y yo pienso que el 99% de los programas que hay en redes sociales son una porquería… Si yo quisiera hacer algo lo estuviera haciendo. En este momento el país está pasando por momentos difíciles, y yo soy una persona que tengo mis tarifas y no me bajo de lo que yo cobro”, concluyó.

Mayra Jaime también opinó sobre las palabras de Carlos José Matamoros

Recordemos que hace unos días Carlos José declaró: “Con el respeto que se merecen todas las personas que hacen este tipo de programa, son payasadas… Son cosas que se veían en televisión hace 30, 40 años”. Esto desató las opiniones de muchos “colegas” del presentador, además de Sabaté.

Mayra Jaime, conductora de “Agárrate” en Telepremiere, tomó la palabra y dijo: “Podrá ser que estés atacado porque no te llamaron en algún programa… será que caducaste en ese sentido, tal vez no… Cualquiera que sea el caso, creo que agredir de esa manera, generalizar a todo un grupo de personas que están trabajando está mal”.