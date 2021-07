La primera foto de Halle Bailey como ‘La Sirenita’ en el live action

‘La Sirenita’ fue criticada hace algunos meses por controversias entre seguidores de esta nueva producción en live action. Pero ahora acabaron las grabaciones y la actriz Halle Bailey, de 21 años, compartió su primera foto en su papel protagónico.

Tras finalizar las grabaciones, la actriz se mostró luciendo como “Ariel” y compartió un mensaje.

“Y así… Después de la audición para esta película, cuando tenía 18 años y estaba a punto de cumplir 19, hasta terminar de rodar con 21, tras una pandemia, lo logramos. Me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor… Ha sido una experiencia dura, por estar lejos de todo y de todos los que he conocido, tener dudas, vivir momentos de soledad, pero también he sentido libertad y perseverancia cuando hemos llegado al final”, escribió.