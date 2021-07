A Britney se le concedió contratar a un abogado de su preferencia en la lucha contra su padre ¿Qué sigue ahora en el polémico caso de la ‘Princesa del Pop’?

A Britney Spears se le aprobó poder contratar al abogado de su preferencia en la lucha por salir de la tutela de su padre. La Corte Superior de Los Ángeles le permitió a la ‘Princesa del Pop’ escoger a la persona que la represente en el juicio para que Jamie Spears la deje controlar su carrera profesional y su dinero, luego de 13 años bajo su dominio.

La resolución a favor de Britney Spears se dio este miércoles bajo la orden de la jueza Brenda Penny. Quien además aceptó la renuncia de Samuel Ingham miembro del bufete III y Loeb & Loeb, tras solicitar retirarse del caso el pasado 6 de julio, después de que su labor quedara en entredicho. Mathew Rosengart sería el encargado de llevar el caso de la artista, según reveló la agencia de noticias EFE.

“Están permitiendo que mi papá arruine mi vida”

El jurista habría sido fiscal y fue responsable de llevar los casos de celebridades como Sean Penn y Steven Spielberg. Hay que recordar que el padre de Spears ha estado manejando su fortuna desde el 2008. Cuando la cantante tuvo el famoso colapso de salud mental por el que fue portada en cientos de medios al rededor del mundo.

Se sabe que Britney cuenta con un patrimonio de 60 millones de dólares, el cual es administrado única y exclusivamente por su Jamie. “Están permitiendo que mi papá arruine mi vida”, le expresó la estadounidense a la jueza de Los Ángeles vía teléfonica, según reveló Reuters.

La conversación habría durado unos 10 minutos, en los cuales la ‘Princesa del pop’ le habría comentado a la jueza que ha permanecido “extremadamente asustada de su papá”. Además de estar cansada de las miles evaluaciones psicológicas a los que ha tenido que someterse en su contra, durante los últimos 13 años.

“Acusarlo de abuso de tutela”

“No soy una persona perfecta, pero su objetivo -de la tutela- es hacerme sentir como si estuviera loca”, relató Britney. Entre lágrimas y desconsuelo la cantante rindió su testimonio ante la corte. Exigiendo que se le retire la tutela a su padre y añadió que su próximo paso es presentar cargos en su contra por “abuso“. “Tengo que sacarme de encima a mi papá y acusarlo de abuso de tutela”, fueron las palabras de la estrella.

Con esta presentación de ayer, es la segunda vez que Spears declara en público en la corte, tras sus fuertes confesiones el pasado mes de junio. Donde habló durante unos 20 minutos y catalogó el acuerdo legal de abusivo y estúpido.

“No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada y deprimida. Lloro todos los días“, le dijo la artista a la jueza en su declaración en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Exigiendo la conclución de su tutela sin más evaluaciones psicológicas. “Sólo quiero recuperar mi vida”.

A Britney no se le permite tener más hijos

Britney dijo que ha permanecido bajo una tutela “abusiva”, que se sentía traumatizada tras 13 años de control estricto. Agregó que fue medicada sin su concentimiento y que no tiene permitido tener más hijos, “Tengo un DIU en este momento para no quedar embarazada. No me dejan ir al médico a que me lo saque”.

Dicha tutela legal está repartida en dos partes: el financiero, el cual ha sido controlado por Jamie Spears y la compañía Bessemer Trust; y el ámbito personal, dirigido por la abogada Jodi Montgomery.

De acuerdo con el veterano abogado de Hollywood, Mathew Rosengart “Jamie Spears debería ser destituido como conservador porque es en el mejor interés de la pupila”. Indicando que lo mejor que puede hacer el padre de la cantante es renunciar voluntariamente a la tutela.

Agregó:“Nos moveremos rápida y agresivamente para su remoción. La pregunta sigue siendo: ¿por qué está involucrado? Debería dimitir voluntariamente porque eso es lo que más conviene a la pupila”. Sobre el testimonio de Britney dijo que es, “claro, lúcido, poderoso y convincente”.

