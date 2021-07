Las razones por las que Larry Rudolph renunció a sus labores como manager de Bitney Spears

Larry Rudolph había representado a Britney Spears a lo largo de sus 25 años de carrera artística. Y hace unas horas envió una misiva dirigida al padre del cantante, Jamie Spears, y a su abogada Jodi Montgomery, administradora de la fortuna de Spears, la cual permanece bajo la tutela desde 2008.

Larry Rudolph cita en el documento el cual fue publicado por Deadline con el siguiente título: “intención de renunciar oficialmente”. Esto ante el anuncio de Britney de retirarse de los escenarios. Agregó el manager también que él “nunca he formado parte de la tutela ni de sus operaciones. Por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles”.

Larry: “Mis servicios profesionales ya no son necesarios”

Además señaló que no ha tenido comunicación en más de dos años con Spears. “Originalmente fui contratado por solicitud de Britney para ayudarla en su carrera. Mis servicios profesionales ya no son necesarios”, apuntó.

También dijo que le desea lo mejor a la cantante y que estará en su memoria todos los éxitos obtenidos: “Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado”, se lee en la nota. Y concluyó: “Le deseo a Britney toda la salud y felicidad del mundo”.

Esto se da en medio del escándalo y la polémica por el caso de la tutela de Spears, en contra de su padre. Quien se dirigió públicamente a la corte por primera vez en su batalla legal de casi 13 años.

“No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada y deprimida. Lloro todos los días“, le dijo la artista a la jueza en su declaración en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Exigiendo la conclución de su tutela sin más evaluaciones psicológicas. “Sólo quiero recuperar mi vida”.

A Britney no se le permite tener más hijos

Britney dijo que ha permanecido bajo una tutela “abusiva”, que se sentía traumatizada tras 13 años de control estricto. Agregó que fue medicada sin su concentimiento y que no tiene permitido tener más hijos, “Tengo un DIU en este momento para no quedar embarazada. No me dejan ir al médico a que me lo saque”.

La llamada ‘Princesa del pop’ es pareja del modelo y actor nacido en Irán Sam Asghari. Quien la ha estado respaldando y el día de la audiencia ante la jueza subió a su Instagram una foto vistiendo una remera con la etiqueta #FreeBritney.

Dicha tutela legal está repartida en dos partes: el financiero, el cual ha sido controlado por Jamie Spears y la compañía Bessemer Trust; y el ámbito personal, dirigido por la abogada Jodi Montgomery.

