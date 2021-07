Michela Pincay motiva a sus seguidores a ser agradecidos porque “estamos para cosas grandes”

Michela Pincay siempre se ha mostrado muy positiva y espiritual en las redes sociales. La presentadora, que forma parte del staff del programa ‘De casa en casa’ transmitido en señal abierta a través de las pantallas de TC Televisión, siempre que puede comparte mensajes reflexivos y de crecimiento personal con sus seguidores.

La exchica reality ha señalado que gracias a sus experiencias, malas y buenas ha aprendido a ser una mejor persona y que se siente orgullosa de eso. Por ello lo comenta abiertamente para motivar a sus casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram @michelapinbu como se puede leer en el más reciente post de Michela.

Michela Pincay

Michela: “Vivan para hacer algo por los demás“

“Amigos es real que si uno vive agradecido la vida, Dios le da más razones para agradecer. Crean en el poder de su energía, de sus pensamientos, de lo que atraen. Visualicen claramente lo que quieren porque si no lo tienen claro difícilmente van a reconocer las oportunidades que los acerquen a eso”, comenzó explicando la nacida en Guayaquil.

Además, la artista de 30 años quien trabajó anteriormente en Ecuavisa con el matinal ‘En Contacto’, aseguró que acostumbra felicitarse en silencio porque eso la motiva a seguir creciendo. “Sirvan. Vivan para hacer algo por los demás, de verdad que es adictivo tratar de aportar en la vida de los que se te cruzan por el camino. Soy una persona que ha crecido mucho a nivel personal y espiritual y cada que reconozco en mí un comportamiento positivo que antes no era así, me felicito en silencio. Porque nuestra evolución debe ser aplaudida desde nuestro interior”.

La empresaria ex de Dave Morales también hizo hincapié en no dejarse ganar por los malos pensamientos y sentimientos. “Auto analicen lo que hacen, dicen y piensan. Corríjanse cuando sientan cosas negativas como rencor o envidia, es normal, pero no es la naturaleza positiva para lo que has sido creado o creada”, escribió en el post.

“Estamos para propósitos especiales”

Agregando que hay que alejarse de situaciones y personas que no permiten avanzar. “Muévanse de donde no se sienten bien. Aparten personas de su vida y dejen el camino libre para la energía que los hace ser mejores todos los días. De verdad que les deseo este estado que hoy yo vivo, porque se siente bien. Incluso cuando hay días de tristeza”, expresó Pincay.

Michela es fiel creyente de Dios y así lo volvió a hacer saber con un mensaje de un versículo de la Bibilia. “Hoy estuve leyendo algo y esto me gustó: Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe.” Rom 12: 3”.

Y para concluir el texto que acompañó con una foto donde aparece muy sonriente, la cual fue tomada sin que ella se diera cuenta, dijo que cada uno debe apreciar los dones que Dios ha otorgado porque “estamos para cosas grandes”. “Ni más ni menos. No nos pensemos mejores que nadie pero analicemos, aceptemos y pulamos lo que Él nos ha dado. Aquí estamos para cosas GRANDES y para PROPÓSITOS especiales”, señaló la animadora.

Descubre más: