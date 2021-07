La sorprendente cantidad de horas que Gaby Spanic aguanta sin comer para mantener sus medidas intactas

Gaby Spanic sigue revelando sus más sagrados secretos de belleza, tanto para su rostro, como para el cuerpo. Ahora explicó la estricta dieta que sigue para mantener un cuerpo increíble a pesaer de sus 47 años. La actriz nacida en Guárico, Venezuela, basa su alimentación en el famoso método del ayuno intermitente.

Gaby Spanic durante una entrevista con el programa dedicado al mundo del espectáculo ‘Hoy‘, explicó que no come por 17 horas. Agregó que luego de ello puede degustar todo lo que le apetezca, pero en cantidades muy pequeñas y que eso es lo que le ha servido para mantenerse con una figura espectacular.

“Ceno a las siete y mi comida al día siguiente es a las 3 de la tarde”

La venezolana comenzó diciendo que le encanta este método, pero que primero lo consultó con un médico y que así es como todos deberían hacerlo. “Hacer el ayuno intermitente me está ayudando muy bien. Claro tienen que ir a un médico, pero hago mucho ayuno y trato de darme también mis gustos; como de todo un poco, no tanto, como poco”, señaló.

Explicó en detalle cómo logra pasar tanto tiempo sin probar ni un solo bocado de comida. “Tratar de hacer una cena temprana a las siete de la noche y también no comer absolutamente nada hasta el día siguiente. Aprovechar también las horas de sueño para estar en ayuno. Por ejemplo: yo ceno a las siete y mi comida al día siguiente es a las 3 de la tarde”, relató Gaby.

Spanic también dijo que su silueta la mantiene gracias a que consume una especial infusión que según ella la ayuda a quemar grasas y eliminar toxinas. La cual se compone de frutos rojos, el té verde, matcha, aceite de coco, espirulina, nopal, alpiste y clorofila.

Asimismo, en días pasados fue entrevistada por la revista TV Notas. Y aseguró que ha logrado mantenerse joven y con un cuerpo increíble gracias a llevar una disciplina con respecto al ejercicio y su alimentación. Además de utilizar varios tratamientos de belleza que contribuyen a su apariencia, pero sin ninguna cirugía.

Spanic:“Un poquito de ácido hialurónico“

Indicó que el lado derecho de su rostro se ha venido marcando con el paso del tiempo debido a la actriz duerme de ese costado. Por ello le aplican el tratamiento en esa misma línea que va desde la nariz hasta el principio de los labios. Y describió que para armonizar su rostro, se le insertó un hilo tensor que estimula su colágeno natural.

Y es que Gaby es constantemente objeto de criticas y burlas en las redes sociales porque la acusan de abusar del bisturí. “No me he realizado ninguna, y el doctor es testigo de esto, me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías. Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz. Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido”, contestó a TV Notas.

Ella asegura que su único método para mantener su rostro bien conservado es: “Llevo una alimentación balanceada, tomo mucha agua y vitaminas; pero ya tengo 48 años de edad y tengo que optar por las opciones que nos ofrece la vanguardia de la belleza”, concluyó Spanic.

