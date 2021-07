Soraya Guerrero arremete contra Jorge Heredia tras comentarios sobre el nombre del hijo de José Urrutia

El comentarista Jorge Heredia vuelve a remover la farándula ecuatoriana. Hace unos días la estrella aseveró que el programa “En Contacto” y su presentador José Urrutia se han aprovechado de la muerte de Efraín Ruales y han caído en un contenido “morboso”. “Yo no hubiese aceptado que alguien, que no fue tan amigo de Efraín como en este caso Urrutia, le ponga a su hijo Efraín y que le digan en el programa ‘nació Efritas’”, explicó en su programa digital VCT.

Esto hizo que otros comentaristas se pronunciaran en su contra. El youtuber “Farandulero Luis” aseveró “Quién es el dueño del nombre Efraín… En qué parte está prohibido ponerle a los niños del Ecuador y del mundo Efraín…. Por ahí hay uno que le gusta tirar la piedra y esconder la mano siempre, que le molesta que Urrutia le haya puesto Efraín a su hijo… El burro hablando de orejas… cuando inició su carrera televisiva se ha basado en programas llenos de morbo… de qué hablamos”.

La comentarista Soraya Guerrero también alzó su voz. “Los nombres son libres… el pensamiento que puede tener Jorge Heredia sobre el nombre del hijo de Urrutia… Sus comentarios son fuera de lugar porque usted no tiene nada que ver en la decisión, sino la madre y el padre del niño que le pueden poner a su hijo el nombre que les dé la gana. Doble moral… las personas que dicen una cosa y hacen otra”.

Jorge Heredia rechaza el acto de José Urrutia en honor a Efraín Ruales

“En el propio programa en el cual trabajaba Efraín se ha hablado demasiado del tema. Yo si consumiera este programa como televidente también lo hubiese visto desde un punto bastante morboso”, comenzó diciendo Heredia en su momento, antes de arremeter contra Urrutia por su gesto de llamar a su recién nacido “Efritas”.

También confirmó que “yo no hubiese aceptado, como la familia de Efraín, que ellos tendrán sus razones y créanme que las respeto… Eso es algo tan personal y que a mí me dolería tanto, que no viene al caso”.