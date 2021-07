Michelle Renaud deja más dudas que respuestas a los cuestionamientos sobre su situación con Danilo Carrera

Michelle Renaud fue abordada por los medios de comunicación durante un evento público. La actriz mexicana asistió a la presentación de la obra La jaula de las locas, comedia musical donde participa su gran amigo amigo Rubén Branco, de la que será protagonista para la nueva temporada de este año 2021.

Michelle Renaud emitió comentarios favorables sobre la puesta en escena, informando que no había tenido oportunidad de ver la comedia musical por completo debido a las restricciones por la Covid-19. “Estoy muy contenta de venir a develar la placa, estoy muy feliz y orgullosa de Rubén Branco, que fue mi compañero en Quererlo todo, de Mario, de Eugenio y muy lista para ver la obra”, señaló.

Renaud: “De mi vida personal ya no voy a hablar“

La conversación fue muy amena con los medios de comunicación hasta que comenzaron las preguntas relacionadas con su expareja, el también actor Danilo Carrera. Cuando los periodistas tocaron el tema de si es cierto que se dio una reconciliación la conversación bruscamente.

Renaud se mostró renuente a aportar información sobre la situación que vive actualemente con el artista ecuatoriano. Ante la insistencia de los reporteron la actriz contestó: “¿Saben qué? De mi vida personal ya no voy a hablar. Ya me di cuenta cómo funciona esto. Yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas digo ya no”.

“Yo estoy muy contenta y se los puedo expresar, pero ahora sí mi vida personal será personal y la mediática será mediática”, respondió al cuestionamiento de si en algún momento se ha sentido acosada por los medios. “Ya me siento Madonna, cálmense, si no es tan importante lo que me pasa”, expresó Renaud.

Los actores no han aclarado su situación sentimental

Al parecer la molestia de la mexicana surge por los rumores que circulan acerca de que la pareja regresó, puesto que han sido vistos juntos en varias oportunidades. La primera fue en el festejo por El Día del Padre, cuando se reunieron para celebrar la fecha especial. Lo que por obvias razones, causó la emoción de los cientos de seguidores que anhelan que los actores vuelvan a ser los novios amorosos de antes.

Las fotografías del compartir entre ambos las subió el actor a su cuenta en Instagram @danilocarrerah . Y aunque en ninguna aparece con la mexicana, y tampoco escribió nada con respecto a ella, de inmediato comenzaron las especulaciones acerca de una posible reconciliación.

Y hace unos días volvieron a irse de paseo, esta vez se les vío en San Luis de Potosí, México. Danilo y Michelle estuvieron compartiendo con un grupo de amigos y por lo que se mostró en las publicaciones todo fue felicidad y buenos momentos.

“Hay que danzarle a la vida“

Además acompañó un post del sonriente grupo de amigos con un extenso y reflexivo mensaje. “Hay que danzarle a la vida. Según lo que he aprendido, se hace valorando el lugar que habitamos: reconociéndolo, admirándolo y cuidandolo. Aceptándonos tal cual somos, con nuestros blancos y nuestros negros. No peleando con nosotros mismos. Si no observándonos, sintiendo y amándonos”, comenzó la actriz.

“Y algo fundamental son los amigos, las personas con las que danzamos esta vida. Porque son ellos la guía de lo que somos, lo que ves en el otro es a ti mismo. Incluso cuando no te gusta lo que ves ,es ahí el regalo, si no te gusta, solo está en ti cambiarlo. Los amigos son nuestra guía para saber dónde estamos parados. Respétalos, abrázalos y compártete tal cual eres”.

Michelle prosiguió describiendo lo que ha aprendido a lo largo de su vida. “Yo por mi parte puedo decir con mucho orgullo que mi fortuna está en la gente que me rodea. Estoy bendecida porque comparto con gente hermosa, admirable, que me ama y con quienes soy yo a mi máxima expresión y así nos divertimos y bailamos”, se lee en el texto.

