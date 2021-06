Las fotos que reavivan los rumores de que Danilo Carrera y Michelle Renaud volvieron

Ya han pasado seis meses desde que los actores Danilo Carrera y Michelle Renaud anunciaron que decidieron terminar su relación amorosa, a pesar de seguir amándose. Sin embargo, revelaron que el noviazgo ya no se podía sostener, debido a que ambos estaban en momentos diferentes de su vida. En cuanto a planes, tanto personales como profesionales.

Con estas emotivas palabras a través de un Instagram live la pareja dio a conocer la ruptura a sus seguidores: “Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita. Y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos. Yo creo que ya estoy en edad de hacerlo. Yo tengo un hijo y quiero otro pronto. Quiero una familia”, señaló Michelle.

“Tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”

Por su parte el guayaquileño también expresó su sentir por la difícil separación con la mexicana. “Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es superdifícil. En verdad me duele me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”, expresó en esa oportunidad Danilo.

Ahora, con motivo del festejo por El Día del Padre, la tan querida pareja se reunió para celebrar la fecha especial. Lo que por obvias razones, causó la emoción de los cientos de seguidores que anhelan que los actores vuelvan a ser novios.

Las fotografías del compartir entre ambos las subió el actor a su cuenta en Instagram @danilocarrerah . Y aunque en ninguna aparece con la mexicana, y tampoco escribió nada con respecto a ella, de inmediato comenzaron las especulaciones acerca de una posible reconciliación.

Carrera apareció en sus redes con el hijo de Michelle

En las postales que compartió Danilo aparece Marcelo, el hijo de la famosa actriz. “Dijimos que íbamos a pelear, pero creo que terminamos siendo del mismo equipo peleando contra villanos imaginarios. Por lo menos esa es mi teoría. Creo que nunca sabremos la de ellos jajaja. #Thor con traje de tortuga ninja, #Spiderman con ropa de civil #SteveWonder y yo #Normal“, escribió el ecuatoriano bajo el post.

Bastaron cuatro fotos y un video -en el que se escucha reír al hijo de Renaud, mientras juega con Danilo y dos niños más-, para que las redes sociales se encendieran. Además, se rumora que la pareja pasó unos días de paseo, pues el lugar que se aprecia de fondo tiene una alberca y grandes palmeras alrededor.

Al momento la publicación cuenta con más de doscientos mil likes, pero pocos comentarios, ya que el también futbolista limitó la opción. Posterior a eso, Michelle compartió en su cuenta de Instagram @michellerenaud una fotografía luciendo un traje de baño en color rojo, a la orilla de mar. Generando más especulaciones de que la pareja está de vacaciones.

“Le gustaría casarse con Danilo“

Aunque la noticia de una posible reconciliación surgió hace dos semanas, cuando el ecuatoriano y la mexicana fueron vistos muy románticos por las calles de la Ciudad de México. Aunando esto a que en el programa Con Permiso, dirigido por ‘Pepillo’ Origel y Martha Figueroa, se dijo que la pareja asistió a dos matrimonios, muy cariñosos y abrazados.

Figueroa aseguró que Carrera y Renaud regresaron: “Alguien que está feliz aunque ella diga que no. Que nada más son cuates con Danilo Carrera, es Michelle Renaud. Pues sí regresaron. Estuvieron el fin de semana juntos en una boda, en Los Cabos, con los familiares de Michelle”, señaló en el programa de Unicable.

“A ella le tocó el ramo y dicen que a quien le toca el ramo se casa. Entonces ella está emocionadísima, porque dice que sí le gustaría casarse con Danilo. Y ya le dijo a algunos cercanos”, describió la periodista con respecto a la primera boda. Y en cuanto al segundo matrimonio que asistió la pareja reveló qué: “un invitado subió imágenes de Danilo con ella. Y entonces este testigo, claro, nos dijo que bailaban abrazados. Bailaban bien pegaditos y se daban besos en la boda”, aseguró la presentadora.

