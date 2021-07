¡Carolina Jaume lo volvió a hacer! Nuevamente apareció en sus redes sociales en ropa íntima dejando muy poco a la imaginación

La bella Carolina Jaume se sigue mostrando sin temor alguno en ropa íntima y muy sensual, a través de sus redes sociales. Recientemente volvió a impactar a sus dos millones doscientos mil seguidores en su cuenta de Instagram, al publicar una fotografía muy picante.

Carolina Jaume, quien actualmente es la conductora del reality show de baile ‘Soy el mejor’ junto a Ronald Farina, posteó hace unos días una imagen donde aparece sensual y seductora. Tal y como ha sido su costumbre ultimamente. La foto causó furor y ya lleva más de cuarenta y cinco mil likes y cientos de comentarios.

Jaume lució tan solo una panty de seda en un tono blanco, y en la parte de arriba decidió tapar sus senos con un sombrero. Su cabello largo y liso se deja ver mientras recuesta su cabeza contra la pared del lugar. Y unos aretes dorados en forma de estrella que destacan la belleza de la también actriz.

Carolina:“Oops!…I Did It Again”

La nacida en Guayaquil acompañó el post con el texto “Oops!…I Did It Again” -lo hice otra vez, en español-. Y tal vez se refiere a que en días pasados también se mostró en lenceria. Aunque esta estuvo más atrevida: un conjunto negro de encaje, mientras estaba en una pose muy sugerente sobre su cama.

En esa ocasión el texto al pie de la postal fue: “Hay algo increíblemente hermoso en una mujer que se conoce a sí misma. No puede romperse: simplemente se cae, pero en cada caída se levanta, más allá de lo que era antes”, comentó la artista. Obteniendo más de cien mil likes y más de mil comentarios en la publicación.

La actriz y animadora luce muy orgullosa su espectacular figura a sus 35 años y con dos hijos: Rafaella de 13 años y Alonso de 5. Aunque de salud mental no ha estado muy bien, como ella misma ha compartido con sus fanáticos en las redes sociales.

“Con dolor me voy a parar“

Hace unos meses Jaume confesó que está atravesando una fuerte crisis de depresión, ansiedad y hasta ataques de pánico que la paralizan por completo. La animadora preocupó a todos por los episodios que dijo estar enfrentando. A través e sus stories comentó lo mal que se sentía. “Han sido días bastantes difíciles pero son cosas que a veces no dependen de ti, ni de circunstancias, ni de qué pasó simplemente es algo en ti”, describió.

Con lágrimas en sus ojos la guayaca no reveló el por qué de su crisis, pero sí dijo que le agradece a su familia y a sus amigos el apoyo. “Siento que es bueno dar la cara porque hay muchas personas que pueden estar pasando lo mismo que yo. Y es verdad, yo no no me quiero levantar de la cama pero dije ‘sabes qué se acabó’, me voy a parar. Con dolor me voy a parar y quiero ser esa persona que todos esperan que yo sea”, contó.

Aún no se sabe si estos fuertes episodios depresivos que está sufriendo la presentadora se deben a los problemas que está enfrentando con su esposo Allan Zenck, de quien se especula está separada. Y es que a pesar del extenso mensaje que Carolina colgó en su cuenta en Instagram @carolinajaume explicando su sentir, no dio una razón por ello.

