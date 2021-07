Andrea Legarreta hizo esta íntima confesión acerca de su esposo Erik Rubín en su cumpleaños número 50

Andrea Legarreta cumplió 50 años y la celebración fue a lo grande en el programa Hoy, el cual conduce junto a otras famosas figuras del espectáculo. Y además su familia estuvo presente en el festejo que fue realizado, ayer, en plena transmisión en vivo. Donde reveló grandes secretos muy íntimos acerca de su relación con su esposo, el cantante y actor Erik Rubín.

La presentadora que forma parte desde hace muchos años de la planta televisiva Televisa, vivió un día único en compañía de varios de sus seres queridos. Fue recibida entre abrazos y detalles por todo el equipo del show matutino, y sus compañeras Galilea Montijo y Andrea Escalona tomaron la palabra para decirle que le esperaban muchas sorpresas.

“Decir 50 suena fácil, pero no“

Legarreta respondió agradeciendo e indicando que todos son como “su familia”. “Gracias preciosos. Me siento muy bendecida de celebrar este día con ustedes, con los chicos, pues son parte de mi familia. Son parte de mi día a día”, señaló muy conmovida.

Agregando que se siente bendecida por haber llegado a esa edad y por todas las vivencias que ha acumulado en su vida. “Decir 50 suena fácil, pero no. Agradezco cada vivencia, cada parte de mi vida, cada aprendizaje. Hay momentos buenos y momentos para aprender y agradezco que hayan estado en cada uno de ellos”, expresó.

“Cada vez está más delicioso”

La primera sorpresa para Andrea fue la presencia de su esposo por 21 años, quien ya le había dedicado este tierno mensaje a través de las redes sociales. “Hoy celebramos tu vida hermosa. Eres luz, tenerte a mi lado es lo mejor que me ha pasado. Tu haces una mejor versión de mí. te amo profundamente. Felices 50″, escribió Rubín en su cuenta de Instagram.

Luego, los presentes se dispusieron a jugar ‘Manotazos‘, en el cual la pareja reveló algunos de sus íntimos secretos. Por ejemplo cuál es la parte del cuerpo del también productor que más gusta a Andrea, o cómo sería un día ideal en la vida de la presentadora.

“Es que te voy a decir una cosa, cada vez está más delicioso”, comenzó explicando Legarreta. “Cada vez que está por ahí, lo veo. Que si se está poniendo la pijama. Creo que todavía ayer te estaba morboseando, y dije, ‘Ah, Caray peloncito’. Es que está muy bonito”, continuó entre risas.

Andrea: “Estoy bendecida“

Añadió que le encanta todo el cuerpo de su esposo, siendo apoyada por Galilea quien dijo que si está guapo: “Oye, es que usted hace mucho ejercicio, señor Rubín. Ya hasta llegué el otro día con la señora Legarreta y le dije: ‘Lega, con todo respeto, pero la primera foto que me salió en la mañana fue, y ¡Ay, lo que se come la Lega!”, opinó Montijo.

La divertida dinámica terminó y en un video aparecieron los padres de la conductora: el señor Juan Legarreta y la señora Isabel, para felicitar a su hija. Este gesto hizo que Andrea rompiera en llanto mientras aseguraba qué, “imagínate si no estoy bendecida. Los tengo a ellos, los tengo aquí, los tengo conmigo”.

“Han sido hermosos padres y me han dado una familia hermosa y no tengo más que agradecerle a Dios por festejar mis 50 con ellos sanos y celebrando la vida. Los amo, que Dios me los bendiga, mis amores. Gracias por ser los hermosos padres que han sido para mí”, concluyó la madre de Mía y Nina Rubín Legarreta, quienes también estuvieron presentes en el programa.

