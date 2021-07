Mauricio Ochmann confesó que estaba en camino a una “muerte lenta” por su problema de alcoholismo

Mauricio Ochmann confesó que estuvo inmerso en el mundo de la adicción debido a abusos escolares, procesos de adopción y al rechazo social que vivió desde su niñez. Y que no fue sino hasta casi sus 30 años que tuvo el valor de pedir ayuda para salir de su problema de alcoholismo.

El actor mexicano Mauricio Ochmann reveló que se refugió en la cerveza para disminuir el vacío que sentía por no haber conocido a sus padres biológicos. Las emotivas declaraciones del artista fueron durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Me interné a una clínica”

El exesposo de Aislinn Derbez, con quien tiene una hija de 4 años, llamada Kailani, confesó que de no ser por sus seres queridos no habría decidido recluirse en una clínica de rehabilitación para superar su alcoholismo. “Tuve que levantar la mano y pedir ayuda, porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente“.

“Pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’, pero me duró hasta los 28 años. Una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda (…) Me fui y me interné a una clínica”, expresó el artista.

Ochmann dijo también que cayó en el vicio desde muy pequeño porque “se le cruzó una cerveza”. Y en ella se refugió para evadir la tristeza y carencias de amor que sentía por haber un sido una persona sin familia, que tuvo que crecer en dos hogares adoptivos.

Ochmann creció con dos familias adoptivas

Fue con la segunda familia que vivió que pudo concer lo que era un hogar y en esta le darían el apellido Ochmann. “Ahí fue otro proceso de adopción y entonces el Ochmann es de mi segundo papá adoptivo que ya a los 11 años se legalizó. Entonces el primer padre que yo lo dejé de ver cuando era chiquito, finalmente se dio el apellido, porque primero yo era Sánchez y ya después era Ochmann”, detalló.

Mauricio logró superar con éxito esa adicción, además de estar nuevamente feliz en su vida sentimental, tras su divorcio con Derbez. Aunque no faltan los rumores y las polémicas en el mundo de la farándula. Y al apenas conocerse la noticia, cientos de usuarios en las redes sociales comenzaron a rumorar que el también actor le fue infiel a la hija del famoso comediante Eugenio Derbez.

“Para todo inventan“

Por ello, Mauricio Ochmann salió a defenderse por las indebidas especulaciones que lo señalan de haberle mentido a su entonces esposa. En un encuentro que tuvo con medios de comunicación, hace unas semanas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aprovechó para aclarar todo lo concerniente a su nueva relación amorosa con la reina de belleza Paulina Burrola.

El artista fue cuestionado su noviazgo con la modelo, con quien llegaba de vacacionar en Los Cabos, por supuestamente, haber comenzado a coquetear con ella a través de redes sociales. Cuando aún estaba casado con la actriz y presentadora.

Respondió para las cámaras del programa dedicado a las noticias de las celebridades Sale el Sol, que es sólo un rumor mal intencionado. Y que se conoció con Paulina hace apenas medio año. “Para todo inventan y le dan vuelo a la hilacha, pero digamos que fue mi estrategia. Porque obviamente la empecé a seguir como en enero de este año y, obviamente, la empecé a likear”, aseguró Ochmann.

