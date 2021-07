Guillermo Toscano podría estar más cerca del altar de lo que muchos piensan

La flecha de Cupido alcanzó a Guillermo Toscano “para siempre”. El chico reality conocido como “Quesito” mantiene viento en popa su relación con María Cedeño, quien dejó Italia por amor y se quedó en Ecuador, con la intención además de caminar pronto hacia el altar. “¡Te casas Quesito!”, afirma Miguel Cedeño, reportero de “De Boca en Boca”, a lo Guillermo asevera “Y aquí en Ecuador”.

El joven afirmó que “estamos muy enamorados, pero ahorita tenemos muchos proyectos, estamos pensando en viajar y en … hacer muchas cosas antes de dar ese gran paso… Estamos viviendo todavía la juventud”. Por su parte, María admitió que “estoy muy feliz, no puedo quejarme… es un hombre perfecto para mi… me ama mucho y me respeta”.

Y es que esta relación fue un amor a primera vista. “Desde el primer día que lo vi creo que me sentí en sintonía con él. Nos sentíamos muy tranquilos, no estaba nerviosa. Como si lo conociera desde hace mucho. Eso fue fuerte, las miradas, las sonrisas…”, sostuvo Cedeño en una entrevista que protagonizó hace varios meses, cuando aún no consideraba quedarse en tierras ecuatorianas.

Guillermo Toscano disfruta de cada etapa de su relación

“Fue mucha química. Cuando nos conocimos hablamos bastante. Sentíamos que nos conocíamos de antes… tenemos mucha confianza en el poco tiempo que nos conocemos…”, explicó Quesito al reportero antes de revelar que “le dije algo así: yo creo que tú eres la elegida”. En su momento, también aseguró que María “está realmente alejada de este medio y me parece lo correcto, y estoy muy feliz que es lo más importante”.

El participante de la sexta temporada “BLN: La Competencia“ habló de su hermana Sara Toscano, quien es madre de una niña. “Esa beba se ganó un pedazo de mi corazón. Es un amor que nace, estamos todos chochísimos. La familia está totalmente feliz por Sarita Rafaela, que es hermosa”.