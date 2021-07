¡Britney Spears queda sola! El abogado designado renuncia al caso de la estrella pop

El abogado de tutela designado por el tribunal de Britney Spears, Samuel D. Ingham II, ha presentado oficialmente su solicitud de renuncia, confirmó Fox News. Según documentos judiciales obtenidos por el canal de noticias, Ingham escribió en una presentación que “por la presente renuncia como abogado designado por la corte para Britney Jean Spears, conservante, efectiva tras el nombramiento de un nuevo abogado designado por el tribunal”.

Además, el bufete de abogados Loeb &Loeb LLP también es nombrado como un grupo de abogados que están dejando su puesto como “abogado de Britney Jean Spears”. Ingham ha ido en el registro de la corte reconociendo que se alejaría de su posición como abogado de Spears en el asunto si ella desea verlo removido. No está claro si un juez tiene que firmar y aprobar las renuncias.

La noticia llega cuando el veterano mánager de la estrella del pop, Larry Rudolph, también renunció el lunes 05 de julio después de que Spears expresara su deseo de ir en un hiato de actuación indefinido, y en medio de constantes señalamientos entre el equipo de curatela de Spears. En una carta dirigida a Jamie Spears y a la conservadora designada por la corte Jodi Montgomery el lunes, Deadline informó que Rudolph presentó oficialmente su renuncia.

El imperio “detrás” de Britney Spears se derrumba

Rudolph ha sido el mánager de Britney durante la mayor parte de su carrera, incluyendo su ascenso a la cima a mediados de la década de 1990. “Han pasado más de 2 años y medio desde que Britney y yo nos comunicamos por última vez, momento en el que ella me informó que quería tomar un descanso de trabajo indefinido”, escribió Rudolph. “Más temprano hoy, me di cuenta de que Britney había estado expresando su intención de retirarse oficialmente”.

La carta continúa: “Como ustedes saben, nunca he sido parte de la curatela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente me contrataron a petición de Britney para ayudar a administrarla y ayudarla con su carrera. Y como su mánager, creo que es en el mejor interés de Britney que renuncie a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios”.