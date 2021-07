Al borde de las lágrimas, Jamie Lynn Spears dijo que siempre ha “amado, adorado y apoyado” a su hermana Britney Spears

La hermana menor de Britney Spears, Jamie Lynn, tomó sus redes sociales para opinar sobre el caso de la Princesa del Pop. “Solo quiero tomarme un segundo para abordar algunas cosas”, comenzó Jamie. “La única razón por la que no lo he hecho antes es porque sentí que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, que no era mi lugar o que no era lo correcto”, explicó la protagonista de “Zoey 101”.

“Ahora que ha hablado muy claramente y ha dicho lo que necesitaba, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que tengo que decir”. Jamie aclaró que ella ama, adora y apoya a Britney, desde el día que nació

“No me importa si quiere huir a la selva tropical y tener un bebé en medio de la nada o si quiere volver y dominar el mundo de la manera en que lo ha hecho tantas veces antes”, explicó. “No tengo nada que ganar o perder de ninguna manera. Esta situación no me afecta de ninguna manera porque solo soy su hermana que solo se preocupa por su felicidad”.

El caso de Britney Spears ha removido grandes opiniones

El pasado 23 de junio, Britney habló directamente con la jueza de la Corte Superior Brenda Penny sobre su larga tutela, que ha controlado toda su vida desde 2008. Fue la primera vez que compareció en audiencia pública después de 13 años, y en la audiencia pidió a su padre que “estuviera en la cárcel… No soy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una locura. Y estoy deprimida”.

Entre otras cosas, también explicó que su equipo supuestamente no quería que quedara embarazada de otro niño. “Quiero poder casarme y tener un bebé”, dijo Spears. “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me permite tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo…. Me siento intimidada y me siento abandonada y sola”, dijo al tribunal.