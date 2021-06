Britney Spears se siente “aliviada” después de hablar frente a la corte

Britney Spears estaba “muy preparada para hablar” en su audiencia de curatela, aseguró una fuente a la revista Hollywood Life. Durante su testimonio del 23 de junio, la Princesa del Pop exigió el fin de la tutela de 13 años, calificándola de “abusiva” y que todos los involucrados, incluidos su gerencia y su padre Jamie Spears, deberían ser encarcelados.

Esta fue la primera vez que Britney hablaba públicamente de la curatela, y la persona con información privilegiada dice que resultó en que ella experimentara una mezcla de sentimientos. “Se siente aliviada de haber podido decir su verdad. Ella ama tanto a su familia, y quiere protegerlos, pero al mismo tiempo, está lista para liberarse de ellos”, sostuvo el informante.

Britney “se siente como una niña que nunca ha podido crecer, y finalmente tiene la oportunidad de tomar el control de su vida… Ella todavía está cerca de su mamá (Lynne Spears). Sin embargo, han tenido problemas. Ella ama a su padre y quiere una relación de nuevo con él también. A su equipo le encantaría que tuviera la mayor autonomía posible, pero aún así podría usar el apoyo”.

Britney Spears conmovió a todos sus fanáticos y amistades

“No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy tan enojado, es una locura. Y estoy deprimida”, dijo Britney durante su testimonio el pasado 23 de junio. Durante la audiencia, detalló su vida bajo la curatela, diciéndole a la jueza Brenda Penny que “realmente cree que esta curatela es abusiva”. Ella comparó a su padre con un “traficante sexual”, admitió que “quiere demandar a mi familia para ser totalmente honesto con usted” y considera que la administración “debería estar en la cárcel”.

“Tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada”, dijo Britney. “Este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga hijos. Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que ahora mismo en la curatela no puedo casarme y tener un bebé”.