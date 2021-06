Conoce los terribles recursos que ha utilizado el padre de Britney Spears para inhabilitarla lo largo de 13 años

La princesa del pop está nuevamente en la portada de los diarios más importantes del mundo

En los últimos días se dio a conocer el testimonio de Britney Spears en un juicio en contra de su padre. La cantante le solicitó al juez volver a tener autonomía en su vida, algo que no ha experimentado desde hace 13 años.

La industria artística y los fanáticos de Britney han alzado la voz en apoyo a la cantante, quien ha sufrido durante más de una década terribles injusticias por parte de su progenitor.

Conoce detalles de la historia de Britney Spears desde el principio

En 2008, Britney Spears tuvo una caída por el abuso de alcohol y drogas, además de los problemas mentales que le diagnosticaron en ese momento. Además, el divorcio con Kevin Federline fue otra de las cosas que la alteró emocionalmente.

En ese momento, su padre solicitó una tutela temporal de emergencia que fue aprobada y luego de ocho meses, el juez la declaró permanente. Andrew Wallet fue el abogado que asignaron al caso, quien se encargó de administrar la fortuna de Britney junto a James Parnell Spears, su padre.

Desde ese momento la cantante reveló en el documental “Britney: For the record” de MTV, que le tenían la vida totalmente controlada.

Aunque desde 2014 hasta 2016, no se dio a conocer ningún tipo de información sobre la tutela. La cantante alzó su voz y le expresó a un investigador judicial el mal manejo que le estaban dando a su dinero. “Estaba harta de que se aprovechen de ella y sentía que era la que trabajaba y ganaba el dinero que otros gastaban”, reveló el New York Times. Además, pidió revocar la tutela que la jueza le aprobó a su padre, quien en ese momento tenía problemas de adicción al alcohol.

En 2019, la intérprete de “Toxic” anunció que se alejaría del medio artístico por un tiempo indefinido debido una enfermedad que estaba padeciendo su padre y que se avocaría a cuidar a la familia. Sin embargo, al poco tiempo anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto musical y su segunda residencia en Las Vegas.

En marzo del mismo año, Andrew Wallet renuncia a co-conservador de la fortuna de la cantante. Y un mes después Britney es internada a un hospital especializado en salud mental.

A partir de ese momento empezaron a pasar cosas extrañas en la vida de la cantante. Las podcaster Tess Barker y Barbara Gray iniciaron una teoría que afirmaba que Britney estaba pidiendo ayuda a través de las publicaciones de sus redes sociales. Luego de hacerla pública, recibieron un mensaje anónimo que les daba la razón. Además, decía que la cantante estaba ingresada en el hospital desde enero y no desde abril.

Es allí cuando inicia #FreeBritney un movimiento en apoyo a la cantante de pop. Desde los famosos más reconocidos de Hollywood hasta sus seguidores han servido como portavoz para dar a conocer las injusticias que ha cometido el padre de la cantante en contra de su hija.

En noviembre del año pasado, el abogado de princesa del pop aseguró ante un juez que ella no quería tener a James Spears como tutor, pero no lograron ningún cambio. En marzo de 2021, la cantante pidió formalmente la eliminación de la tutela.

Britney reveló las terribles situaciones a las que ha sido expuesta por su propio padre, como ir de gira obligada, prohibición de vacaciones, utilizar un DIU para evitar que tuviera más hijos y hasta ser vigilada durante un mes entero obligándola a tomar litio.

“Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos”, afirmó la cantante.

El padre de Britney ha manejado a su hija a su antojo, a tal punto de atentar contra su vida obligándola a hacer cosas en contra de su voluntad. “Así que básicamente esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida”, añadió posteriormente la cantante.

Las declaraciones de Britney Spears han conmovido a todo el mundo. Antes de ser artista, es humana y nadie se merece tener que vivir una vida manejada por otra persona que solo busca un beneficio económico y avalado por la ley.

Los fanáticos de uno de los íconos más grandes del pop han estado presentes en las diferentes concentraciones que se han realizado en apoyo a la cantante. Solo falta esperar el fallo el juez para ver si Britney puede recuperar la libertad que le corresponde.

