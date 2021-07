Gaby Spanic explicó cual es el procedimiento que se realiza en el rostro que la hace parecer operada pero no es así

Gaby Spanic es una de las actrices más bellas y exitosas de las telenovelas, a pesar de tener más de 30 años de carrera. Aunque sí ha sido fuertemente criticada porque esa hermosura ya no es tan natural y la señalan por abusar de las cirugías estéticas. Pero la venezolana afirma que no se ha realizado ninguna operación.

La nacida en Guárico, Venezuela hace 48 años, Gaby Spanic, fue entrevistada por la revista TV Notas. Y aseguró que ha logrado mantenerse joven y con un cuerpo increíble gracias a llevar una disciplina con respecto al ejercicio y su alimentación. Además de utiluzar varios tratamientos de belleza que contribuyen a su apariencia.

La exreina de belleza explicó los procedimientos que usa para conservarse hermosa sin recurrir al bisturí. La también modelo aseguró que los procedimientos que se realizan no son invasivos. Mencionó que se aplica es el botox y un tratamiento para levantar parte de su rostro, el cual detalló en la entrevista para el medio dedicado a la farándula.

“Un poquito de ácido hialurónico“

Indicó que el lado derecho de su rostro se ha venido marcando con el paso del tiempo debido a la actriz duerme de ese costado. Por ello le aplican el tratamiento en esa misma línea que va desde la nariz hasta el principio de los labios. Y describió que para armonizar su rostro, se le insertó un hilo tensor que estimula su colágeno natural.

Juan Sánchez Castillo fue el doctor encargado de realizar el procedimiento y según explicó se basa en colocar el hilo de tracción por debajo de la piel. Y este se ancla con el arco cigomático, un hueso que está ubicado enfrente de la oreja. El hilo va desde la cánula hacia la línea nasogenia y ahí realiza su función.

“No se nota nada, pero la línea de expresión se desvanece considerablemente. También le puse un poquito de ácido hialurónico en esa misma zona, porque está más marcada que la del lado izquierdo”, explicó el doctor Sánchez.

“A todas las mujeres nos da miedo envejecer“

Por su parte, Gaby volvió a negar que se haya sometido a cirugías estéticas pues son tratamientos que se llevan a cabo fuera del quirofáno. “No me he realizado ninguna, y el doctor es testigo de esto. Me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías. Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz. Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido”, expresó Gaby.

Asimismo, reveló su secreto para lucir bien a pesar de su edad: “Llevo una alimentación balanceada, tomo mucha agua y vitaminas; pero ya tengo 48 años de edad y tengo que optar por las opciones que nos ofrece la vanguardia de la belleza”.

“La realidad es que a todas las mujeres nos da miedo envejecer, todas nos queremos ver bonitas. Pero hay algo muy importante que influye en cómo te ves. Y eso es tu alma, tu espíritu, eso te mantiene despierta, joven, linda con fe y de buen humor“, concluyó Spanic.

Descubre más: