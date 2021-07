Mayra Jaime anunció que se retira nuevamente de su programa de farándula y estos son las razones que dio esta vez

Mayra Jaime anunció que se retira nuevamente del mundo de la farándula, a solo quince dias de haber regresado a su programa ‘Agárrate‘. Luego de la polémica que se formó en su contra por haber llamado ‘el muertito’ al presentador Efraín Ruales. Además de opinar despectivamente del programa ‘En Contacto’ y de Alejandra Jaramillo.

A pesar de que solo han pasado dos semanas desde que Mayra Jaime volvió al show que se transmite a través de Facebook, por la señal del canal digital Telepremier. En medio de un gran recibimiento que armó la producción del canal con alfombra roja, trajes de fiesta llenos de brillo, artistas invitados, entre otras.

Mayra:“Es pensando en mi hijo”

Pero ayer la animadora habló acerca de su nuevo retiro, con el programa ‘De boca en boca’. Y expresó que quiere dedicarse a su embarazo y a esperar tranquila al nacimiento de su bebé. “Ustedes saben todo lo que tiene que atravesar una mujer embarazada: la labor de parto, el postparto. Todo es una situación supercomplicada. Y todo lo que voy a hacer o hago, es en función y pensando en mi hijo”.

Asimismo compartió que desearía que la nueva presentadora de ‘Agarráte‘ fuese tan directa como ella. “La persona que sea mi reemplazo o será la que se queda en vez de mí, no sé. Yo no sé como vayan a suceder las cosas. Yo lo único que pido es que tenga más o menos mi temperamento, mi carácter; mi manera de decir las cosas“, agregando que no está segura de volver a trabajar en el espaacio. “Que no sea tan sútil, para que si en algún momento llego a regresar o sucede o no sucede. Yo quiero que haya una misma línea para que no haya esa comparación”.

“Voy a ser peor de lo que fui antes“

También dijo que el público la va a extrañar, sea por bien o por mal. “Así sea para criticar yo sé que me van a extrañar. Yo lo único que puedo decir es que estoy aquí en el programa. A mí me pidieron que regresara porque yo me iba a quedar en mi casa descansando lo que me queda del embarazo. Yo regresé fue porque a mí me pidieron que por favor, practicamente, regresara”.

Mayra agregó que de estar nuevamente en el programa será más implacable que nunca. “Porque he escuchado algunos comentarios de que ya no soy la misma. Si yo regreso después del embarazo, si regreso, creánme que voy a ser peor de lo que fui antes. Que piensen lo que les dé la gana, para mí mientras más hable la gente es mejor. Porque no es que está bien que me ataquen, pero cuando hablan de mí siento que les importo. Siento que soy importante y que sus vidas son tan miserables que necesitan estar hablando de mí”, aseguró.

Para concluir dijo que el padre de su hijo lo que quiere es que ella esté sana y tranquila esperando la llegada de Mateo. “David no quiere que tenga más problemas; que me dedique más al bebé y todo, pero trabajo es trabajo. Es lo que yo siempre he dicho”.

Descubre más: