Jamie Lynn Spears asegura que no depende económicamente de su hermana Britney Spears

Jamie Lynn Spears habló, una vez más, sobre la curatela de Britney Spears y pidió que la dejen “sola”. La rubia publicó una captura de pantalla de un artículo del Daily Mail cuya historia afirma que ella es el único miembro de la familia de la cantante pop que no está en la nómina. Jamie subtituló: “Hechos… ahora deja mi quiebra en paz”.

El Daily Mail hizo referencia a un artículo del New Yorker que aseguraba que los padres de Britney y su hermano han recibido dinero de la estrella; Jamie Lynn no fue incluida en su exposición. El tabloide británico escribió que Jamie Lynn fue nombrado fideicomisario del fideicomiso multimillonario de Britney en 2018.

Jamie Lynn afirmó en sus historias de Instagram, recientemente, que la gente ha estado enviándole mensajes de odio a ella y a sus hijos. Su última publicación de Instagram, publicada para celebrar el Cuatro de Julio, presenta a sus dos hijos con sus rostros cubiertos con pegatinas digitales de bandera estadounidense.

Jamie Lynn Spears apoya a su hermana Britney Spears

La hermana menor de Spears fue criticada por la “falta de apoyo” a Britney, con respecto a la controvertida curatela de esta última. Tanta fue la presión, que incluso se alzó una petición para que la retiren de “Sweet Magnolias”. El movimiento se produjo días después de que Britney hablara públicamente sobre su curatela en una audiencia reveladora.

Britney afirmó que desde que se puso en marcha la curatela hace 13 años, se ha visto obligada a trabajar y actuar en contra de su voluntad mientras estaba enferma. Fue empujada a un centro de salud mental como castigo por no querer hacer un movimiento de baile específico y obligada a tomar litio. Ella dijo que no se le permite casarse con su pareja o tener otro hijo, alegando que sus conservadores no le permitirán que le quiten el DIU. “Quiero demandar a mi familia”, dijo Britney al juez presidente.