Joselyn Encalada admitió que le gustan los hombres mayores y que no le importa lo que diga la gente

Suenan fuertes rumores de que a Joselyn Encalada le gustan los hombres mayores. Y que además recientemente estuvo saliendo con un alguien de más edad que ella, pero la relación no prosperó y acerca de esto, la animadora y modelo también se manifestó.

Joselyn Encalada fue entrevistada para las cámaras del programa dedicado a la farándula ‘De boca en boca’. Y sin tapujos comentó que ella vive su vida de acuerdo a lo que ella quiere y que no le importa lo que digan los demás. Porque de igual manera siempre van a existir señalamientos.

“Mientras tú te sientas bien, te sientas viva y feliz, hazlo”

La participante del reality de baile ‘Soy el mejor’ comenzó explicando. “Para nadie es un secreto de que me gustan los hombres mayores, pero claro, no tanto, no”, agregando que eso ha sido motivo de que la gente hable mal de ella. “Siempre van a haber críticas de que si te metes con un jovencito, que si te metes con uno mayor ¿que para qué te metes con un hombre mayor? Para la gente nunca va a haber un punto medio que le agrade”.

“Simplemente tienes que aprender a vivir. Si quieres tener tus hijos o tener los maridos que tú quieras hazlo. Es tu problema, es tu vida. Mientras tú te sientas bien, te sientas viva y feliz, hazlo”, explicó la exchica reality.

Además Joselyn quizo dejar claro que nadie tiene derecho de meterse en su vida por el solo hecho de ser una artista. “Muchas personas creen en las redes sociales que porque nosotros somos personajes públicos tienen la libertad de comentar sobre nuestra vida. Y es algo totalmente erróneo que piensen así“, dijo Encalada.

“Soy yo la que no estoy lista para empezar una relación“

Y al ser cuestionada sobre si es verdad todo lo que se dice de ella y de que ha tenido noviazgos con caballeros de mayor edad de ella dijo sin titubear que sí. “Sí me gustan los hombres de edad ¿qué puedo hacer? ya voy a llegar a esa edad en la que voy a buscar peladitos, pero por el momento no”.

También la reportera del programa de farándula le pregunto a Joselyn sobre las especulaciones que circularon de que estaba saliendo con un empresario, guapo y muy importante. “Sí estaba conociendome con alguien, pero cuando tú compartes mucho tiempo, creo que tú estás viendo que sí y que no. Entonces ese tiempo a mí me sirvió para darme cuenta que yo todavía no estoy lista para volver a enamorarme, para volver a estar con alguien, sino que quiero estar sola“.

Para concluir la modelo dijo que por ahora no quiere compromiso con nadie, y que así seguirá por un buen rato. “Soy yo la que no estoy lista para empezar una relación. Soy yo la que no quiero, y no voy a querer en muchísimo tiempo. Mayor, menor, bonito, feo, sin plata; quiero estar sola”, aseguró Encalada.

