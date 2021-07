Carolina Jaume salió a defender a su hija Rafaella de las criticas por su debut como actriz

Hace unos días la hija de la animadora de televisión Carolina Jaume, Rafaella hizo su debut como actriz. Y tras esto comenzaron las comparaciones y críticas con respecto al trabajo de la madre e hija. Por esto la artista nacida en Guayaquil salió a defender a la joven, asegurando que obtuvo el papel por merito propio, porque sí tiene talento y ha trabajado duro por ello.

Precisamente el día del estreno de Pandemials, Carolina Jaume posteó una imagen al lado de su hija con un mensaje de apoyo. “Mi Rafa: Tu talento es el regalo de Dios para ti. Lo que haces con el es tu regalo para Dios. Todo es posible en la medida que tu creas que es posible. Camina hacia el futuro pero no olvides disfrutar y vivir en el presente. Te amo hija. Hoy junto a ti celebraré el inicio oficial de tu gran carrera. Te amo”, escribió la presentadora de ‘Soy el mejor’.

“Katrina no tuvo nada que ver“

Pero comenzaron a surgir críticas en las redes sociales sobre la actuación de Rafaela y que obtuvo el papel por influencia de su madre. Para el programa de Full Farándula Jaume declaró defendiendo a su hija. “Si tu eres hija de Carolina Jaume y de Javier Pimentel que son dos buenos actores, pues ella vio, creció y aprendió, tomó cursos de actuación, pero ella hizo su casting”, comenzó explicando.

“La convocaron a casting creo que el último día. No la llamó Katrina Tala: porque todo el mundo dice que yo soy amiga de Katrina. Pues no, al contrario, cuando más amigo es, es más delicado”, comentó Carolina, recordando antes, que el día del estreno de la serie ella hizo un en vivo con Tala. Para aclarar que Rafaella entró al proyecto por merito propio.

Aseguró además que su hija tomó la decisión de audicionar sin comentarle nada al respecto. “Katrina no tuvo nada que ver. Ella fue parte importante en mi carrera profesional. Fue mi representante mucho tiempo, y sin embargo estuvo mucha gente en el casting. Rafaella se lo ganó, estudió mucho tiempo. De hecho no me preguntó nada y lo hizo a mis espaldas”, aseguró la presantadora y modelo al programa.

Carolina ha estado atravesando por diversos problemas y críticas

Esta situación de rumores y críticas hacia la actriz se presenta en la época en la que la actriz ha estado atravesando problemas en su matrimonio con el empresario Allan Zenck. Además de padecimientos en cuanto a su salud mental de la actriz, como ella misma ha informado en su cuenta en Instagram @carolinajaume

Así lo dijo, hace unas semanas, explicando que padece fuertes crisis depresivas que la llevan a tener episodios de pánico y ansiedad. Y que se encuentra en tratamiento para superarlos lo más pronto posible. A través de su perfil la animadora de 35 años, ha estado contando cómo se va desarrollando la enfermedad. Así como también lo que hace diariamente para poder sobrellevarla. Admitiendo que la mayoría de las veces le resulta muy difícil enfrentarlo y contárselo a los demás.

“Sé que hay otras personas que pasan por lo mismo cada día. Que luchan como yo lo hago. Quiero decirte que no se avergüencen de pedir ayuda. Que lloren si lo necesitan. Cuéntaselo a alguien y visiten profesionales. Buscar ayuda no te hace una persona débil. Visitar un psiquiatra no te convierte en un loco. Eres una persona que cuida de si misma y eso está bien”, señaló Jaume en un post.

