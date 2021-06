Carolina Jaume aún no supera su crisis de depresión y este es el mensaje que le dedica a su padecimiento

Carolina Jaume hace unos pocos días sorprendió a sus seguidores al anunciar que sufre de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Por ello estuvo ausente del programa que conduce ‘Soy el mejor’ a través de la señal de TC Televisión. Y aunque no ha revelado qué es lo que le está causando el trastorno, hace unas horas posteó que su crisis aún no acaba.

La presentadora nacida en nacida en Guayaquil, Carolina Jaume, volvió a sus labores en el reality show de baile, pero preocupó a todos por los episodios que dice estar enfrentando. El fin de semana pasado, estuvo contando a través e sus stories acerca de lo mal que se sentía y que le hacía falta su trabajo. “Han sido días bastantes difíciles pero son cosas que a veces no dependen de ti, ni de circunstancias, ni de qué pasó simplemente es algo en ti”, describió.

Y hace unas horas colgó una storie en su cuenta oficial de Instagram @carolinajaume en la que le “dedica” unas palabras a su trastorno. Explicando que aunque parezca estar bien y querer estar sola, no es así. Pues es la misma enfermedad la que produce que no pueda pedir ayuda y expresar realmente lo mal que se siente.

“Invades cada centímetro de mí con un miedo inexplicable”

El texto de Carolina comienza: “Querida depresión: si tanto disfrutas tu estadía, al menos ayúdame a explicar al mundo, cuando sienta la necesidad de construir murallas irrompibles”, agregando que pierde el control por completo de sí misma cuando aparecen las crisis. Y que aunque parece que rechaza a todo aquel que se ofrece a brindarle apoyo, no es así, es la propia enfermedad alejándola más de todos los que la rodean.

Continúa explicando que sus intentos de salir de la soledad son frustrados por el trastorno. “Que eres tú quien controla todo. Eres tú quien seca cada palabra de mi mente cuando quiero pedir ayuda. Y que invades cada centímetro de mí con un miedo inexplicable”, describió la animadora madre de dos hijos: Rafaela de 13 años, y Alonso de Jesús de 5.

Para concluir Jaume, quien también es actriz, escribió que quiere ser fuerte y salir del estado en el que se encuentra. “Ayúdame a superarte, a ser fuerte, a saber en qué dirección ir; y a saber vivir sin ti”, cerró la esposa del empresario Allan Zenck, desde el 1025, y con quien ha estado atravesando fuertes problemas.

“me responsabilizan de los problemas dentro de mi matrimonio, por mi preferencia a mi trabajo”

Con respecto a la crisis matrimonial que está enfrentando, la animadora ofreció una entrevista, en la cual contó lo que realmente está pasando con ella y Zenck. “No puedo decirte no ha pasado nada, todo ha estado bien, todos son inventos. Aunque sí ha habido mucho invento. Ha habido mucha maldad. Es la primera vez que mi relación atraviesa altos y bajos, que para bien o para mal se están intentando resolver, por el bien de nuestros hijos. Del hogar que formamos ya hace 7 años”, explicó Jaume.

Agregó que sus problemas se deben quedar en la intimidad, como siempre lo ha hecho. “Son cosas que se deben arreglar en privado, como yo, Carolina Jaume lo he hecho. Que no he tenido ningún tipo de manifestaciones en redes sociales”, además contó que algunos le reprochan por preferir su trabajo antes que su familia. “Hay muchas personas que me responsabilizan de los problemas dentro de mi matrimonio, por mi preferencia a mi trabajo”, aseguró el pasado 5 de mayo para ‘De boca en boca’.

