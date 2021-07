Mariana Soane recordó el breve romance que tuvo con Luis Miguel revelando que le tiene “amor y cariño grande”

Mariana Seoane es una de las bellas y exitosas mujeres que formaron parte de la vida amorosa de Luis Miguel. Pero uno de sus romances más recelosos es el que tuvo con la actriz y cantante, quien reveló que lo recuerda con mucho “amor y cariño grande”. Pues se ayudaron mutuamente a superar malas relaciones.

Por parte de Mariana Seoane con Adolfo Ángel Alva y Luis Miguel por Mariah Carey. La actriz se abrió para contarle a Lucía Méndez, otra conquista de ‘el Sol de México’, que esa relación los ayudó a ambos a superar dos grandes amores que tuvieron que terminar.

Mariana: “Nos volvimos grandes amigos“

“Mi historia con Micky es bien bonita. Lo conocí en España cuando había terminado con Adolfo y tenía el corazón roto”, relató para el canal de YouTube de Méndez. Agregando que él la ayudó a sanar: “Nos conocimos en un momento en que yo tenía el corazón roto y él también, venía de su separación con Mariah, donde había sufrido mucho también. Fuimos dos almas que nos encontramos en un momento bien difícil, donde nos sanamos y para mí fue levantar”.

También dijo que salir con el sueño de toda mujer le aumentó su confianza. “Imagínate qué ching*n para mi autoestima después de cómo tenía el corazón roto haber salido con Luis Miguel”, resaltó la mexicana. Además señaló que la ruptura fue en buenos términos y quedaron como amigos, después de haber pasado más de 20 años.

“Nos volvimos grandes amigos y lo que está padre es que si al día de hoy lo veo, y nos vemos con mucho amor, con un cariño grande”, destacó, agregando que la cualidad que más le gustó del cantante, a pesar que como pareja no pudieron continuar, fue que siempre la quiso tal cual es. “Siempre me quiso porque soy así. Como he sido siempre: superauténtica, honesta, muy de frente, sincera, no le hacía creer que era la dulce y a la mera hora por atrás no. Siempre se dio cuenta que yo era una mujer que iba de frente. Y también eso a los hombres les causa conflicto”, sentenció.

“Le dedica cuando terminan es Fría como el viento“

Y aprovechando su charla sobre ‘el Sol de México’ con otra de las mujeres que conquistaron el corazón del guapo cantante, Lucía Méndez. De quien se ha hablado últimamente por todo lo que se cuenta en la bioserie de Luis Miguel y las revelaciones del noviazgo entre la actriz y el cantante, con una amplia diferencia de edades.

De quien se destapó que fue “el gran amor” al que dedicó la canción Fría como el viento. Como lo menciona la periodista Ana María Alavarado quien retomó, del libro Oro de Rey, la anécdota del tema dedicado a Lucía Méndez. Tras su separación en los 80.

“Dice Javier León (el autor de una de las biografías del “Sol de México”) que la canción que le dedica cuando terminan es Fría como el viento. Por averiguaciones e investigaciones que él hizo”, expresó en el programa Sale el Sol.

Descubre más: