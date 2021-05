Angélica Vale contó que el papá de Luis Miguel deseaba que se casara con su hijo

La actriz y presentadora de televisión Angélica Vale es la nueva mujer en la mira de los fans de Luis Miguel. Pues no cabe duda que la vida amorosa causa bastante intriga a todo el mundo, y más desde que se transmite la serie biográfica original de Netflix. Por ello la famosa mexicana salió a aclarar los rumores al respecto.

‘La Vale’ como se le conoce a Angélica Vale dentro de poco debutará como la conductora del programa La Máscara del Amor. Este nuevo proyecto de la artista ha hecho que muchos rememoren las especulaciones de una supuesta relación amorosa con el llamado ‘Sol de México’, en sus tiempos de juventud.

Angélica dijo que es fan de Luis Miguel

Durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani, la actriz admitió algo de esos chismes. Pero no fue precisamente el de un romance con el guapo cantante, sino sobre el cariño que le tenía el padre de Luis Miguel, quien sí tenía deseos de que ella legara a ser su nuera.

Angélica disipó las dudas de un amorío y desmintió la versión de que tuvo algo con ‘el Sol’. Incluso, aseguró que de haber sido así hubiese sido la primera en informarlo a los cuatro vientos, pues era fan número uno del intérprete mexicano.

“Lo hubiera gritado al mundo“

“Si yo hubiera estado con Luis Miguel, lo hubiera gritado al mundo. El papá no me caía mal. Me decía que yo era su nuera y que me iba a casar con su hijo”, recordó al periodista de espectáculos. Asimismo, siguió ahondando sobre su vida amorosa para el programa transmitido por Chisme en Vivo, revelando que su primer gran amor fue a los 12 años, con un compañero de labores en el teatro, Alejandro Ibarra.

“Yo estaba buscando el amor. Además me iba mal con los que me iban a partir el alma. Tuve un gran romance a los 12 años. Fue con Alejandro Ibarra. Fue mi primer beso, pero no significó nada”, contó la artista.

Por otro lado, Angélica también confesó la verdad acerca de si hubo o no, algo entre ella y el cantante Ricky Martin. Recordando que en ese entonces el puertorriqueño, que al momento se encuentra casado con un hombre, no había revelado sus gustos sexuales. “Siempre se dijo que estuve enamorada de Ricky, hasta la fecha, es la cosa más hermosa”, detalló Angélica.

“Si no tengo amor ‘pa mí’, no puedo dar amor“

Y agregó que si tuvo un romance, pero fue con otro integrante de la banda de Martin. “Me encantaría decir que estuve con él, pero estuve con otro Menudo, con Robert Avellanet. Pensé que iba a otra cosa eso, pero tampoco”, comentó la animadora a Ceriani.

Acerca de su nuevo show en el que estará en el papel de cupido, reconoció que en un principio no le agradaba mucho la idea por la temática del programa. “Lo primero que dije fue claro que no. Yo qué tengo que hacer ahí. No, yo tengo mucho miedo de estos programas, me dan terror. No les creo nada. Odio que se empiecen a besuquear a medio show, pero sí creo que la gente puede encontrar a su media naranja”, confesó Vale.

“Si no tienes dinero, no prestas, si no tengo amor ‘pa mí’, no puedo dar amor. Sobre todo porque la máscara no se la quitan hasta que ya se tomaron las decisiones”, agregó la actriz y animadora, tratando de hacer una alusión de lo que sucede en el amor y las finanzas.

