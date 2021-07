Vicente Fernandez Jr. aclaró las especualciones acerca de un rompimiento con su novia ‘la Kardashian mexicana’

Mucho se especuló acerca de la “desaparición” de Vicente Fernández Jr, en plena campaña. Para ser diputado por el partido PES en Guadalajara, Jalisco, y al respecto habló en esos días, José Joel, asegurando saber qué pasó con el hijo del ‘Charro de Huentitán’.

Según el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Vicente Fernandez Jr. estuvo alejado de la luz pública, desde el pasado 12 de abril, porque recibió una amenaza. El hijo del Príncipe de la canción, señaló que lo último que supo en el partido conservador fue que Fernández, “tuvo roces con alguien que le quería hacer daño”.

“Ojalá se encuentre bien”

En entrevista con Despierta América, confesó que lo que se enteró fue que su ausencia se debe a un problema con una persona que le quiere hacer daño. “No se nada. Me quedé en lo mismo, lo estábamos esperando y la verdad es que me estoy enterando por ustedes que ya no llegó. No sabemos si esté por llegar. Lo único que sabemos es que tuvo un roce con alguien que les quiso hacer daño. Pero ojalá se encuentre bien”, dijo el hijo de José José.

También sonaron fuertes especulaciones acerca de que Vicente Junior podría estar en una clínica de rehabilitación. Según dijo el programa Chisme No Like. Otra hipótesis que se manejó es que el cantante podría haber dejado el país por un supuesto conflicto con autoridades. Esto lo informó la periodista de espectáculos Ana María Alvarado.

Ahora le hace frente a todos esos rumores y especulaciones que circularon sobre él. En una entrevista vía videollamada para el programa Venga la alegría, el cantante negó las versiones antes mencionadas, y aclaró la situación actual con su novia

“No soy drogadicto ni alcohólico. Todo es una mentira. Tajante y categóricamente digo que no soy drogadicto, que no sería ningún pecado. No soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado. Y no soy ludópata, no juego ni canicas”, expresó.

Vicente: “Estoy fantástico con Mariana“

El hijo de Vicente Fernandez se refirió también a la publicación de TV Notas: “El público que me conoce sabe que el de las fotos soy yo. Pero lo que está escrito desde la primera letra hasta la última, todo es una mentira”, aseguró, pero sin ahondar en detalles.

Agregó que ese tiempo lejos del ojo público comenzó a disfrutar una “excelente etapa en su vida” junto a su novia: “Desde el 9 de abril hasta el día de hoy estoy fantástico con Mariana. Cuando suceden casos que son fuertes, o te rompen o te hacen más fuerte que nunca, y ustedes ya vieron que estamos más fuertes que nunca”, aseguró.

Para conluir el exesposo de la periodista Mara Patricia Castañeda dijo que sus planes de boda con la modelo y empresaria Mariana González, conocida como ‘la Kardashian mexicana’ siguen en pie: “somos más felices que nunca”, aseguró el artista.

