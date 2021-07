Tábata Gálvez les regala un video a todos los que arremeten contra ella en redes sociales

La actriz y presentadora Tábata Gálvez ha vuelto a demostrar que se siente “rica”. Esta vez la conductora de “Agárrate” compartió un video de sí misma limpiando su cara de todo el maquillaje del día a día, presumiendo que con sus “arrugas” y sus “canas” se sigue viendo empoderada para queja de los “sufridores” que no se complacen de verla contenta.

“Sin gota de maquillaje… las canas, sin pestañas, sin maquillaje. este video va para todos los sufridores y sufridoras que hay en el instagram… me van a decir que no soy bella… ¡sufre!”, dice Tábata frente a su cámara mientras lanza besos y se ríe con perspicacia. “AHORA SIIIIIIIIIII HABLENNNNN … LOS Q PUEDEN Y AUN NO ESTÁN BLOQUEADOS JAJAJAJAJAJAJAJAJA… ME DIVIERTEN MUCHO LOS QUIEROOOO…..NO A TODOS PERO LOS QUIEROOOO”, escribió la estrella junto al clip.

Recordemos que hace unos días Tábata afirmó que muchos seguidores la llaman “ridícula”, y eso a veces la afecta. “No me importa que me digan vieja ridícula, yo soy feliz. A veces si me duele y voy a ser bien franca. El fin de semana me enviaron por directo… un mensaje bastante grotesco”, explicó en uno de los episodios del programa de farándula “Agárrate”.

Tábata Gálvez bloquea a todos los que sobrepasen los límites

“Yo suelo ser vulgar y grosera pero con las personas con las que yo puedo participar… pero yo no le voy a permitir a ningún malcriado que me falte… Si bien es cierto que toda acción llama a una reacción… yo al señor, por llamarlo de alguna manera, ni siquiera lo conozco, reporté la cuenta y la cerraron. Empiécenme a joder y hago lo mismo con todos”, sostuvo Gálvez.

Su espontaneidad en redes sociales y su programa es aplaudido por muchos y atacada por otros, por lo que Tábata deja muy en claro que todos aquellos que la insulten o lastimen con sus comentarios innecesarios serán reportados y bloqueados de la red social.