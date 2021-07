La actriz Daniela Berriel perdónó a su colega Gonzalo Peña y ahora será su testigo en el caso por abuso sexual

Daniela Berriel había señalado a Gonzalo Peña como cómplice en el abuso sexual del cual fue víctima a manos de Eduardo Ojeda. Pero luego de que el actor Peña declaró a favor de la animadora y actriz sus abogados, Javier y Alejandro Olea, revelaron que le han otorgado el perdón al nacido en España.

Con el liberamiento de Daniela Berriel a Gonzalo este pudo volver a México para declarar como su testigo. Asimismo, la actriz y su equipo de abogados en rueda de prensa acusaron al estado de Guerrero por no dar un seguimiento adecuado al caso por abuso sexual. El cual fue interpuesto desde marzo de 2020, pero ante la falta de respuesta de las autoridades Berriel decidió hacerlo público en este 2021.

Daniela: “Les habla una mujer que está enojada con el gobierno de Guerrero“

La actriz también aprovechó la oportunidad para expresar su indignación y molestia ante medios de comunicación. “Hoy les habla una mujer que está enojada con el gobierno de Guerrero. No están respetando mis derechos, los están violando”, comentó la también conductora.

También dijo que aún no se le ha permitido acceso a los peritos de su defensa a las pruebas genéticas que le hicieron a ella y a su agresor. “Les voy a hablar como víctima, es uno de los procesos más difíciles, y no se me permite entrar a esa muestra. De verdad eso me tiene bastante enojada”, indicó la actriz.

Y denunció que a Ojeda sí le permitieron revisar las muestras, mientras que a ella no le han entregado nada, en más de 15 días. “¿Por qué? Obviamente porque saben que va a salir a mi favor“, agregando que también sospecha de lo que buscan al realizar la próxima audiencia via zoom, siendo tan importante.

“Desistió de la acción penal en contra de Gonzalo Peña”

“Todas las audiencias se han hecho presenciales. Todas. -En- esta que es tan importante, mis abogados pidieron que Eduardo estuviera presente, ¿y qué hicieron? Dijeron que sería vía Zoom. Porque obviamente, si el magistrado gira orden de aprehensión contra Eduardo, no van a tener forma de agarrarlo, ¿dónde está?”, explicó la mexicana.

Sobre Peña también notificaron que además del perdón se le otorgó su inocencia en el proceso legal. Sin embargo, esto no se ha realizado aún: “A la fecha, más de treinta días, no se ha hecho esa cancelación. Sin embargo, el 9 de junio del 2021, el fiscal general del estado de Guerrero, desistió de la acción penal en contra de Gonzalo Peña”, declaró uno de los representantes legales de Daniela.

Berriel ha estado luchando porque se haga justicia luego de que cumplió con todos los protocolos para que su agresor fuese encarcelado. Pero ante la falta de atención decidió usar sus redes sociales para hablar. Relatando en dos videos, posteados en su cuenta en Instagram @danniberriel cómo sucedieron los hechos.

En esa ocasión acusó como cómplice del detestable hecho al actor español Gonzalo Peña. Daniela dejó claro que el autor fue Eduardo Ojeda, pero señaló a Peña como su secuaz en el hecho. Y que gracias a la participación del diputado Sergio Mayer y del gobernador Héctor Astudillo, fue que luego de un año, por fin fue escuchada.

