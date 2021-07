Las razones por las que Aislinn Derbez dice que era “un Grinch del amor”

Aislinn Derbez ha compartido abiertamente el fuerte proceso que tuvo que enfrentar al divorciarse de su esposo, Mauricio Ochmann. Revelando que tuvo que tomar terapias para poder superar la ruptura con el padre de su hija de Kailani de 4 años.

Aislinn Derbez sigue confesando que vivió una fuerte depresión cuando ya su matrimonio no tuvo solución. Y es que la actriz pensaba que Ochamnn era el amor de su vida. Como lo confesó en el programa Se regalan dudas donde explicó que esa dura experiencia la hizo no solo sufrir, sino también aprender y reflexionar.

Foto: Instagram Mauricio Ochmann

En su podcast ‘La magia del caos’ la actriz ha contado su historia

La hija mayor del comediante Eugenio Derbez relató como la separación la hizo crear una barrera en el amor y la obligó a repensar completamente cómo estaba llevando su vida en diversos aspectos, específicamente en sus relaciones amorosas.

La actriz le contó a la presentadora Lety Sagahún y Ashley Frangie, tras un año de separación aún sigue cargando con el trauma. Y como actualmente está lidiando con volver a abrir su corazón a un nuevo amor. Mucho más cuando pensaba que sería capaz de terminar con la “tradición” que hay en su familia donde siempre han existido separaciones.

Aislinn: “Qué feo no poder ser libre“

“Yo pensé que a mí me tocaba, porque, como mis papás no funcionaron, mi abuela tampoco funcionaba con la pareja, yo dije: ‘Pues voy a ser yo quien rompa ese patrón. Yo voy a ser la salvadora que se va a casar hasta viejita y ahí va a quedar y yo les voy a demostrar que sí se puede’ y no, te tocan siempre en la vida cosas que para nada te esperas”, expresó Aislinn.

Asegurando que al formar su familia esperaba que fuera como en los cuentos de hadas: felices para siempre. “De repente, otra vez la vida llega y te da unos y te dice: ‘Pues así tampoco es, ahí tampoco es’”, completó, agregando que recurrió a terapias porque no quería que la dejara afectada el resto de su vida. “Te quedas con unos traumas muy fuertes, como un Grinch del amor dices: ‘Ya no creo en nada, nada me funciona, todo es una mentira’ y es volver a abrirte a esto”.

También contó que ahora no se siente dispuesta a tener una pareja porque por ser una artista la situación es doblemente difícil. Y no quiere verse envuelta en críticas, y señalamientos. “Qué feo no poder ser libre y salir a donde yo quiera y que me vean y si me quiero tomar una foto con el hombre con el que estoy saliendo. Es como muy duro esa parte de la fama”, concluyó la también modelo.

